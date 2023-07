Maskinmester: Vi taler og taler om den grønne omstilling. Men klimakampen kører i tomgang

Kristeligt Dagblad beskriver i disse uger rigtig godt, hvad vi kan forvente os, når det kommer til den grønne omstilling. Der er mange mennesker, der ser sig selv som grønne, men som i praksis er modstandere af den grønne omstilling. De ønsker ikke at se på de ”apparater”, der skal levere den.

Jeg følger også med i tysk tv's mange udsendelser om problemerne. Alle synspunkter og opfindelser bliver behandlet. Der er ingen løsninger uden en bagside. Og også dér protesterer folket derfor mod møller, solceller og biogasanlæg.

Her i landet tror politikerne, de kan styre energiforbruget med afgifter. Afgifter kan nedsætte cigaretforbruget, men afgifter kan ikke nedsætte forbrug af energi. Afgifter rammer de fattige. De rige har råd til at fråse. Den sikreste og mest socialt balancerede løsning er et CO2-budget til hver enkelt dansker. Så kan den enkelte selv bestemme, hvor lang tid man vil stå under den varme bruser, før den bliver kold.

Det bekymrer mig, at der ikke er planlagt nye vindmøller i år og heller ikke næste år. De skiftende regeringer har alle snakket meget om mål for, hvor langt vi skal være med den grønne omstilling et antal år frem. Men så kommer der en ny regering og dermed ambitioner et nyt antal år frem. Når man sætter et mål, så skal det følges op af en handleplan. Handleplanen beskriver de aktiviteter, der skal gennemføres fra dag et og fremad, så målet nås. Alt andet er kun luftkasteller.

Møllefabrikanter og opstillerne skal have handlingsplaner løbende 10 år frem, og dem skal Folketinget levere. Deri har vores demokratiske system et handikap, for den grønne industri kan ikke leve med en skiftende politik. Befolkningen er også et problem. De er vilde med idéen om en grøn omstilling, men de vil ikke se anlæggene, høre lyde, se glimt eller lugte noget. Det er især foreninger som Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening, der altid står og spænder ben for projekt grøn omstilling.

Der skal altid være strøm til industrien og livsvigtige funktioner. Procesindustrien kan ikke leve med bare 10 sekunders afbrydelse af strøm. Sådan en kan koste dem rigtig mange penge. Vores strømforsyning kan blive som i en bananrepublik, hvis ikke der er kraftværker klar til levering i stille vejr og uden sol.

Den tyske forfatter Ulrike Herrmann har skrevet en fantastisk informerende bog om den grønne omstilling, "Afslutningen på kapitalismen: Hvorfor vækst og klimabeskyttelse ikke kan forenes – og hvordan vi kommer til at leve i fremtiden", som blandt andet handler om, hvordan vi skal leve i fremtiden. Scenariet ligner mine teenageår i 1960'erne, men med alle de tekniske og digitale fremskridt, vi får i fremtiden. Det bliver forbudt at sælge frugt, grønsager og blomster, der er avlet under kunstig lys og varme. Frugt og grønt må ikke transporteres med fly. Det er en del af fremtiden.

Jens Stensberg er maskinmester.