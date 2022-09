Mediekommentar: Hvis man er til gedigen, britisk krimi, er ”Sherwood” en ren lækkerbisken

I den britiske kriminalserie “Sherwood” er vi i det, der stadig kaldes ”en tidligere mineby” i Nottinghamshire i England. Her blev i 1984 strejket i minerne, og minearbejdere fra andre områder af landet blev kørt ind under politibeskyttelse for at udføre det strejkeramte arbejde. Det er en konflikt, der selv mange år efter har sit eget liv. Når Gary med jævne mellemrum hvisler et “scab”, skruebrækker, efter en af de andre mænd på det lokale værtshus, holdes sårene fra den gamle konflikt åbne. Der er her mange år efter ikke skabt forsoning i konflikten, som trækker spor ind i mange familier: Brødre undviger hinanden på værtshuset, og søstre taler ikke med hinanden, selvom de bor dør om dør i samme gade.

Alle disse konflikter i lokalsamfundet afdækkes og genopvarmes i kølvandet på mordet på Gary begået med bue og pil – ja, det er også dét Sherwood. Gary er en ældre mand, munter og charmerende, og han strejkede i 1980’erne. Han er en af dem, der holder uforsonlighedens fane højt, men ikke den eneste.