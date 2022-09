Mediekommentar: Podcast med Matilde Kimer er kommet godt fra start

”Moskva-kontoret” leverer virkelig god radio og er et vigtigt supplement til den aktuelle nyhedsstrøm. En ny favorit-podcast, skriver Birgitte Stoklund Larsen

Runge og Kimer er altså ikke fysisk i Rusland, podcasten produceres i DR Byen, men trækker på det indgående kendskab til Rusland, som Kimer har opbygget gennem sine mange år i Moskva. Journalisterne ringer til selv de fjerneste afkroge af det store land, så selvom de er langt væk, virker det, som om de er tæt på.

I denne uges episode af "Moskva-kontoret" var der et kort svinkeærinde omkring den russisk-ortodokse kirke og patriark Kirill, der har velsignet våben på flyvebaserne og som i søndagens prædiken støttede Putins mobilisering og lovede, at ”alle synder vil blive vasket væk, hvis man dør som russisk soldat i Ukraine”. En interessant parallel form for hvidvask.