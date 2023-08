Medlem af menighedsråd: Djøfisering løser ikke problemer i menighedsråd

Organisationers strukturer er mærkværdige. Opgaverne og dermed organisationsopbygningen er nogenlunde homogene i landets kommuner og regioner, i statsapparatets styrelser og i forsvaret. Derfor er organisationsform og opgaver relativt nemme at kortlægge her.

Helt anderledes er det inden for folkekirken. Landets sogne er forskellige i størrelse, opgaver og udfordringer. Fra små landsogne med århundreders traditioner, men med vigende befolkningstal; købstæder med en meget gammel kirkelig bygningsmasse samt forstadssogne med et stigende befolkningsunderlag til de store bysogne med en måske etnisk lidet homogen befolkningssammensætning. Problemerne er forskellige, og løsningerne derfor mangeartede.

I kronikken i Kristeligt Dagblad den 10. juli forsøger Jens Nielsen, cand.scient.pol. og menighedsrådsformand i Islands Brygges Sogn at fremsætte en løsningsmodel for, hvordan sognene bør administreres.

Men som djøf’er burde han være opmærksom på, at de problemer, man tumler med på Islands Brygge – et sogn med 39.841 indbyggere, hvoraf kun 18.205 er medlemmer af folkekirken – ikke er de samme som i Vridsted Sogn i Viborg Stift med et befolkningstal på 692 sjæle, hvoraf de 622 er folkekirkemedlemmer. Man kunne også tale om mit eget sogn – Viborg Stifts Søndre Sogn med Sortebrødre Kirke fra starten af 1100-tallet som centrum – der har et befolkningstal på 8300 indbyggere, hvoraf godt 6000 indbyggere er medlemmer af folkekirken.

Hvordan skulle disse sognes forskelligartethed organiseres ifølge Jens Nielsen?

Jo: ”Måske skulle vi overlade al den administration til en kirkeforvaltning for eksempel under provstierne og dermed få mulighed for at frigive tusindvis af frivilligtimer til det, som mange menighedsrådsmedlemmer brænder mest for: arbejdet med kirkens tilbud til menighedens børn, voksne og gamle. Stærke og svage, danskere, expats og nydanskere. Musik, pilgrimsvandring, babysalmesang, FDF og udflugter for konfirmanderne.”

Hverken i Vridsted eller her i Viborg midtby ser vi de opgaver som de fremmeste, fordi opgaverne i forvejen bliver løst på forsvarlig vis. Til gengæld er der andre opgaver, som tynger mere her end på Islands Brygge, for eksempel vedligeholdelsen af middelalderkirker. De problemer bliver ikke løst ved at overlade menighedsrådenes arbejde til et administrationsdepartement under provstiet. Billigere bliver det i hvert tilfælde ikke!

Jeg forstår godt Jens Nielsens bevæggrund. Hvem skal nemlig mon bemande provstidepartementerne? Nu er han jo selv djøf’er – så selvfølgelig hans kære kolleger. Desuden udtrykker han stor mistillid til folk, der ikke er velsignet med et langvarigt studie på universitetet.

Hans mistillid ses af hans lidelseshistorie i forbindelse med det faktum, at hans sogn ønsker en overkordegn ansat, og det skal ifølge stillingskravet være en akademiker. Men han er forarget over, at han som alle andre skal følge den etablerede kommandovej, og at ministeriet ikke tillader en akademiker ansat i relation til den af sognet angivne stillingsbeskrivelse.

Som han lettere forarget siger: ”Et sogn skal efter ministeriets opfattelse ansætte en kordegn til at udføre akademikerens job.” Og: ”Folkekirkens sprog gør det i sig selv svært at komme ind i et menighedsråd.”

Hvordan defineres en ”akademikers job”? Skønt jeg ikke er akademiker, har jeg ikke haft besvær med ”folkekirkens sprog”, og jeg ser heller ikke, at kollegerne i mit menighedsråd har den slags problemer. Jeg tvivler ikke på, at problemerne trykker på Islands Brygge, men det retfærdiggør ikke, at landets øvrige menighedsråd skal være i det omsiggribende Djøf-vældes hænder.

Der er ikke meget, der tyder på, at vi skal have større tillid til disse djøf'ere. Affærer om kommunale direktører, der efter dokumenteret inkompetence bliver bortvist, men med flere millioner kroner på lommen vader ind i tilsvarende stillinger i andre offentlige forvaltninger, er legio.

Eller hvad med den famøse minksag, hvor embedsmænd netop undskyldte deres fejl og ansvarsløse adfærd med travlhed? I min tid som leder i både privat og offentlig virksomhed var man bevidst om, at når det hele brænder på, skal man netop bevare roen.

Ansvarlighed er hjørnestenen i al embedsførelse, og det er ikke et fag på universitetet. Lad os derfor i den kirkelige forvaltning indskrænke brugen af djøf’ere til et minimum.

Kell Schellerup er civiløkonom og intern kasserer i menighedsrådet i Viborg Stifts Søndre Sogn.