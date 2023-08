Medlem af menighedsråd: Frivillige i folkekirken må bruge mindre tid på administration

Mandag den 10. juli bragte Kristeligt Dagblad kronikken "Folket og folkekirken er blevet en ufolkelig alliance” af Jens Nielsen, som er menighedsrådsformand i Islands Brygges Sogn. Kronikken handlede om, hvordan administrative opgaver hæmmer menighedsrådene.

Jeg er kontaktperson i menighedsrådet ved Sønder Bjert Kirke og en af de frivillige amatører, der aldrig tidligere har beskæftiget sig med personaleledelse, men som heldigvis nyder godt af at kunne indhente hjælp fra provstiets og stiftets hr-folk.

Pengene er givet godt ud, men alligevel oplever jeg, at de administrative opgaver tager flere timer om ugen. Det er helt indlysende, at en sådan konstellation let kan medføre dårligt arbejdsmiljø for de ansatte og frustrationer for de frivillige.

Da jeg blev valgt til menighedsrådet, ønskede jeg selv at arbejde med udviklingen af kirkens liv og ”dele tanker om evangeliet og trosforestillinger og selv sørge for alt det praktiske i gudstjenesten”, som Jens Nielsen skriver i kronikken. I stedet er jeg blevet administrator for anliggender i lægmandssøjlen i folkekirken.

Det, der interesserer og engagerer mig langt overvejende – og jeg gætter på, at det også gælder for flertallet af de nuværende såvel som forhåbentligt kommende menighedsrådsmedlemmer – er forhold, som befinder sig i den gejstlige søjle i folkekirken.

Dem har menighedsrådet imidlertid kun ringe indflydelse på.

Eksempelvis besluttede vi for flere år siden i vores kirke sammen med vores dygtige præst og organist at holde en midnatsgudstjeneste mellem klokken 23.30 den 24. december og klokken 00.30 den 25. december. Det er et tilløbsstykke med flere end 150 kirkegængere.

Men da vi i menighedsrådet mener, at det ikke er rimeligt, at vores præst og organist skal møde på arbejde igen allerede juledags morgen (jævnfør de normale arbejdstidsregler), har vi i flere år skullet ulejlige og betale både en præst og en organist udefra for at varetage juledagsgudstjenesten, hvor kun meget få kirkegængere kommer.

Vi har ansøgt om at sløjfe denne gudstjeneste og i stedet henvise til de to andre landsbykirker, som vi i forvejen jævnligt deler præst og organist med. Vores ansøgning endte med et afslag. Juledagsgudstjenesten skulle afvikles!

En sådan oplevelse illustrerer problemet med folkekirkens to søjler: Et ansvarligt menighedsråd har efter grundige overvejelser valgt at prioritere en gudstjenesteform med mange deltagere til fordel for en anden, hvor kun meget få kommer, og hvor man tilmed har mulighed for at deltage i gudstjenesten i nabokirken. Menighedsrådet har taget et helt nødvendigt hensyn til personalet i en periode på året, hvor arbejdsbyrden i forvejen er meget stor. Normalt vil det kaldes for god ledelse – men altså ikke i folkekirken.

Skal folkekirken blive folkets kirke, så må menighedsrådene bruge langt mindre tid på administration til fordel for at bruge frivillige kræfter på det helt essentielle, nemlig arbejdet med kirkens tilbud til børn, voksne og gamle.

Johanne Skovgaard Larsen er lektor emerita i almen didaktik og kontaktperson ved Sønder Bjert Kirke.