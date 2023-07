Medstifter af ukrainsk-ortodoks kirke i Danmark: Vi fordømmer Rusland

Jeg er en af ​​grundlæggerne af den ukrainske ortodokse kirke i Danmark. Den ukrainske ortodokse kirke i Danmark blev oprettet efter den 24. februar 2022, fordi vi er imod Rusland, og vi ønsker at bede på det ukrainske sprog for fred i Ukraine. Vi beder Gud om fred i Ukraine.

Den ukrainske ortodokse kirke i Danmark har intet med Rusland at gøre. Vi inviterer jer alle til vores gudstjeneste, hvor I vil se ukrainere, der elsker deres Ukraine og fordømmer Rusland.

Ved hver gudstjeneste beder vi på vores knæ for fred i Ukraine.

Vi har arrangeret to koncerter i Danmark for at støtte Ukraine, hvor vi samlede ind til at hjælpe Ukraine.

Vores præst fra den ukrainske ortodokse kirke i Danmark beder og opfordrer til bøn for fred i Ukraine og fordømmer Ruslands aggressive handlinger. Vi elsker Ukraine og støtter Ukraine hver eneste dag og vil forsætte med dette indtil krigen er slut – og også efter.