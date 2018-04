Katrine Winkel Holm: Meld dig ud, eller gør oprør. Præsteforeningen er skyld i, at kirkedøren lukker

Præstens teologiske selvforståelse som Guds ords tjener, hvis fornemste opgave er at forkynde vidt og bredt, er forsvundet fra de pibekravedes fagforening og blevet erstattet af almindelig lønmodtagermentalitet, skriver sognepræst og debattør Katrine Winkel Holm

NOGLE GANGE gør man den ubehagelige opdagelse, at man har gået rundt i en døs lidt for længe. Det oplevede jeg i begyndelsen af marts, da min fagforening, Den danske Præsteforening, instruerede mig om, hvad jeg skulle gøre i tilfælde af en storkonflikt. Jeg tilhører nemlig de cirka 20 procent af præsterne, der er overenskomstansatte, og for os er linjen klar:

”Hvis konflikten starter, skal du som sognepræst forlade kirken og sognegården og ikke løse dine arbejdsopgaver. Det gælder både det arbejde, du udfører hjemmefra, i pastoratet eller andre steder. Konflikten omfatter alt dit præste arbejde. Det vil sige planlagte samtaler, arrangementer, møder, kirkelige handlinger, gudstjenester og så videre.”

ALT MIT PRÆSTEARBEJDE! Præstearbejde er pr. definition svært definerbart og begrænser sig ikke kun til kirkelige handlinger. Når jeg drikker kaffe sammen med ældre medborgere i mit sogn, kan det meget vel anskues som en del af mit præstearbejde. Det må jeg altså ikke under en konflikt – spørgsmålet er, om jeg overhovedet må tale med dem.

Hvad værre er: Kirkedøren bliver også lukket for dem, der søger den, de søndage, hvor jeg skal foretage gudstjenesten. Som Præsteforeningen skriver i sine retningslinjer:

”Alle gudstjenester, som den overenskomstansatte sognepræst skulle have haft, dersom der ikke havde været konflikt, vil være konfliktramt.”

Og da det er forbudt at tage konfliktramt arbejde, er det også forbudt min præstekollega, der er tjenestemand, at springe ind og tage gudstjenesten. Vi synger med Grundtvig om kirkeklokkerne, der kalder på gammel og ung, ”mest dog på sjælen træt og tung, syg for den evige hvile”.

Præsteforeningen dikterer, at den trætte sjæl må gå forgæves til kirken under konflikten. Døren er smækket i. Klokkerne tier. Kirken selv har aflyst gudstjenesten og dermed vist, at alt det der med evangeliet, der skal forkyndes, og de hellige sakramenter, der skal forvaltes, i virkeligheden ikke er vigtigt. I hvert fald ikke livsvigtigt.

KAMPEN FOR EN BEDRE LØN vejer tungere end pligten til at forkynde Guds ord for de trætte sjæle.

Det er første gang nogensinde, Præsteforeningen deltager i en storkonflikt. I lighed med officerer og politibetjente har præster som tjenestemænd aldrig været omfattet af lockout. Når landet har været lammet af strejke og kaos har rådet, er der én ting, der har stået fast: kirken, der har kaldt til gudstjeneste som altid. Præsten, der har været der som sjælesørger og forkynder, sådan som den trofaste hyrde skal være.

Takket være Præsteforeningens nye linje er det nu forbi. Præstens teologiske selvforståelse som Guds ords tjener, hvis fornemste opgave er at forkynde vidt og bredt, er forsvundet fra de pibekravedes fagforening og blevet erstattet af almindelig lønmodtagermentalitet.

Det er vores ret! Så må alt andet vige, også hensynet til det, vi som præster ”med regnskabsdagen for øje” har svoret at påtage os frem for noget andet: at forkynde Guds ord rent og purt.

NOGET AF DET, der har rystet mig mest ved hele dette forløb, er Præsteforeningens retningslinjer vedrørende begravelser. Når det drejer sig om begravelser, skal vi som præster selvsagt være klar til at rykke ud, da de i sagens natur ikke kan vente. Men hvad så, hvis præsten strejker eller er lockoutet? Jamen så er det da bare ærgerligt ifølge Præsteforeningen, der meddeler, at de steder, hvor den overenskomstansatte er alenepræst, ”kan der ikke begraves/bisættes i pastoratet under konflikten”.

Læs det igen: Ingen døde kan bisættes eller begraves fra en kirke, hvis præsten dér er overenskomstansat. De må lægges på køl til bedre tider. Det er både absurd og samvittighedsløst og viser, hvilket morads man med denne linje er ved at trække folkekirken ned i. Man sender dem, der har mest brug for kirken, væk og gør dermed alt for at vise, at man er overflødig som kirke.

DA JEG OMSIDER VÅGNEDE OP og forstod, hvad det var, jeg var ved at blive indforskrevet til, skyndte jeg mig at melde mig ud af Præsteforeningen. Jeg stemte så at sige med fødderne for at kunne få lov at passe mit arbejde under en konflikt og vil opfordre alle andre præster i samme situation til at gøre det samme.

Men de, der bliver i Præsteforeningen, bør indlede et opgør med den nye, fatale linje, fagforeningen har valgt. For det bliver ikke sidste gang, vi oplever en konflikt som den, der måske er på vej.

Lad mig endelig understrege, at der er grund til at kritisere staten for at lave så omfattende en lockout som svar på et strejkevarsel, der var af langt mindre omfang. Men denne handlemåde er på den anden side en del af spillets legitime regler, når man har gjort kirkelige handlinger til konfliktramt arbejde.

NU VIL MANGE PRÆSTER sikkert indvende, at jeg forsøger at gøre mig til noget særligt, og regner mig for finere end skolelæreren og lægen, der også kommer til at blive ramt af strejken. Skudt forbi. Spørgsmål som strejke og lockout er samvittighedsspørgsmål, hvor hver, også hver faggruppe, må træffe sin egen afgørelse. Hvad lærere og læger skal gøre, vil jeg derfor ikke kloge mig på.

Jeg er også udmærket klar over, at jeg som præst ikke er finere end andre. For enhver, der er krøbet ud af dåben, har en værdighed fra Gud til at forkynde hans ord. Men jeg mener, at det embede, jeg har, er livsvigtigt.

Min gode kollega Christan Roar Pedersen, der som den første erklærede, at han nægtede at strejke, blev kort efter belært af lektor Lars Sandbeck om, at han handlede i strid med Luther. Som statsansat præst i en luthersk kirke ”er der ingen grund til at sætte sig uden for systemet”. Vi er altså ifølge denne lektor, der skal videreuddanne nye præster, ikke primært Guds tjenere, men statens. Og som sådanne skal vi bare følge ”systemet”. Stakkels Luther, der skal lægge navn til denne flade statsdyrkelse.

Luther understregede ganske rigtigt, at man skal adlyde øvrigheden, men aldrig for enhver pris. Blandt andet var han selv ulydig, da han nægtede at bøje sig for paven og kejseren i Worms. Når det gjaldt evangeliets forkyndelse, ville han ikke parere ordre, medmindre han blev ”besejret ved skriftens vidnesbyrd eller ved åbenbare fornuftsargumenter”, som han formulerede det så berømt.

Og senere nægtede Luther at bøje sig for sin kurfyrste, da denne nedlagde forbud imod, at Luther tog fra fæstningen Wartburg til Wittenberg for at holde en række prædikener imod den udskridning af Reformationen, der var ved at ske i byen. Forkyndelsen af Guds ord var så afgørende, at han tillod sig at gøre sig skyldig i civil ulydighed mod sin kurfyrste.

Det er med andre ord hen i vejret, for ikke at sige grov misbrug af Luther, at bruge ham som argument for at smække kirkedøren i og forsømme evangeliets forkyndelse i kampen for bedre løn. Og det er komisk at se, hvordan teologer som Lars Sandbeck, der med sin forkyndelse af en halvdød Gud for længst har kasseret Luthers kerneteologi, pludselig bruger Luther som ammunition mod en præst, der tager sit embede alvorligt.

Katrine Winkel Holm er sognepræst og debattør.