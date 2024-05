Menighedsråd må stille spørgsmålet: Fremmer vi kirkens sag ved at udstille Lyngvilds billeder?

Artiklen i Kristeligt Dagblad den 16. maj med overskriften ”Tør du kigge Jesus i øjnene?” handler om åbningen af en udstilling i Kværndrup Kirke af nogle af Jim Lyngvilds billeder.

Fortalerne for en udstilling af Jim Lyngvilds billeder i kirken taler om, det er på tide, at der sker noget nyt og spændende i folkekirken: Vi ønsker ikke at blive konfronteret med lidelsen mere konkret og at ”se Jesus i øjnene”, og derfor har vi brug for udstillingen.

Men er lidelsen ikke allerede beskrevet ret konkret og dramatisk i Bibelens beretninger? Desuden strømmede mange til biograferne, da Jesu liv og død blev filmatiseret på dramatisk vis allerede for år tilbage uden brug af kunstig intelligens. De besøgende ønskede at få et så realistisk billede af Jesu liv og død som muligt.

Lyngvild hører til dem, der hurtigt og for ukritisk har taget kunstig intelligens til sig i et vildt eksperiment, hvis resultat styres kraftigt af et computerprogram.

I artiklen hæfter jeg mig ved, at Kværndrup Sogns præst ved at få præsenteret billederne i fuld størrelse giver udtryk for, at de virker ”kunstig intelligens-agtige”, og ”at de virker forlorne og billige og hurtige”.

Og er det Jesus, vi ser på billederne? Det spørgsmål er der mange, der stiller sig, og mange føler sig meget frastødt af nogle af billederne, der blander for mange ting sammen, som ikke hører sammen.

Her er vi ved et alvorligt problem: Har vi brug for, at disse billeder skaber splittelse i kirken? Der er allerede folk, som klart tilkendegiver, at de ikke ønsker at komme i deres kirke, hvis Lyngvilds billeder kommer til at hænge dér.

Her må menighedsrådene være deres opgave voksen og stille sig spørgsmålet: Fremmer vi kirkens sag ved at udstille Lyngvilds billeder?

Bent Hansen Sass er pensioneret chefkonsulent ved DMI.