Menighedsrådsformand: Folket og folkekirken er blevet en ufolkelig alliance

Folkekirken er for folket. Åben for alle. Prægtig kulturarv for landet, som det ofte fremhæves. Og med en demokratisk struktur, uændret i 120 år. Men i dag er strukturen blevet gammel og tung og er ikke længere egnet til at få det folkelige engagement ind i folkekirkens styrelse. Desværre lader det ikke til at anfægte Christiansborg.

Den evangelisk-lutherske folkekirke bygger på Luthers tanke om, at i menigheden er vi alle præster. Vi skal alle læse Bibelen på vores modersmål og deltage i forkyndelsen af kristendommens glade budskab.

Tanken om en menighed, der deler sine tanker om evangeliet og trosforestillinger med hinanden og selv sørger for alt det praktiske i gudstjenesten, er smuk. Men den er kun en drøm. I folkekirkens styrelse er folket placeret i den såkaldte læge søjle, og alt det med ånden og evangelierne i den gejstlige søjle. I åndelige spørgsmål har de læge meget lidt at skulle have sagt, selvom det er den eneste grund til, at de er medlemmer af folkekirken. Til gengæld har de fået hele den administrative opgave. Så folket deltager på præmisser, de ikke selv har valgt. Det har andre mere magtfulde instanser gjort for dem.

Lad os se på, hvor magten ligger, og hvor knusende den kan føles for det folkelige engagement.

Folketinget og Kirkeministeriet er de store magtfulde spillere, og den gejstlige del af folkekirken har en ikke ringe indflydelse.

Nederst i hierarkiet har vi menighedsrådene. De er på papiret suveræne demokratiske organer, men i praksis bundet i et utal af bestemmelser, benspænd og forordninger. Og de bliver efterladt med en stor ulønnet administrativ opgave, de i mindre og mindre omfang kan klare efter nutidige standarder. Et utilnærmeligt kirkeministerium sørger for, at intet sker – styret af vekslende ministres ulyst til forandringer.

Kan folkekirkens menighedsråd på de betingelser blive de engagerende folkelige organer for det, det egentlig handler om: troen, forkyndelsen, formidlingen, det opsøgende og sociale arbejde?

Ikke kun Kirkeministeriet er stillestående. Folkekirken kan i sig selv være stillestående, men kun som struktur. For inde i den struktur – som bier i et bistade – er der en stor summen af menighedsråd, præster og medarbejdere, der arbejder hårdt for at række ud, udvikle og frigøre. Til folk og til det, der bevæger dem.

Men lad mig komme med et eksempel på et karakteristisk benspænd: Vores sogn, der har travlt med tilpasning til befolkningstilvækst, kirkebyggeri og udvikling af tidssvarende tilbud til moderne byboere, vil gerne ansætte en daglig leder til at have overblik over de mange projekter og den store økonomi. En akademiker med ledelseserfaring og økonomisk indsigt ligger lige for.

Men sogne må ikke ansætte akademikere. Det har de seneste 120 år været de frivillige medlemmer af menighedsrådet, der skal tage det ansvar på sig, eventuelt med hjælp fra en kordegn som sekretær. De frivillige og ofte tidspressede mennesker i menighedsrådene forventes at stå for personaleledelse, lønforhandlinger, apv-undersøgelser, mus-samtaler, ansættelser, afskedigelser, bygningsvedligeholdelse, økonomistyring og så videre.

Menighedsråd har ikke som bestyrelser og byråd et udførende led af kompetente embedsmænd under sig. Derfor kan det simpelthen ikke fungere tilfredsstillende, professionelt og nærværende.

Vi ansøgte Kirkeministeriet om tilladelse til at aflønne den daglige leder på et, synes vi, rimeligt niveau. Man skal ansøge om den slags, når man er menighedsråd. Og her bruger man så det, der hedder tjenestevejen. Sognet søger ikke selv Kirkeministeriet om lov. Sognet søger provstiet om lov, der søger stiftet om lov, der søger Kirkeministeriet om lov.

Provstiet havde indset behovet og støttet idéen, budgetudvalget støttede med midler til ansættelsen, stiftet og biskoppen støttede forslaget. Det tog halvandet år.

Men så går det hele i stå. Et sogn skal efter ministeriets opfattelse ansætte en kordegn til at udføre akademikerens job. Kordegneforeningen spiller et lønkrav ud. Og så står ministeriet af. Og efter alt at dømme er de efter trekvart års tavshed stadig stået af. Ministeriets embedsmænd virker dygtige og venlige, når man taler med dem. De forstår vores frustration, men kan ikke bryde de interne principper og ministeriets urgamle selvforståelse.

I mellemtiden kæmper menighedsrådet hjemme i sognet med opgaverne og kan se, at flere og flere ting løber fra dem.

Folkekirkens sprog gør det i sig selv svært at komme ind i et menighedsråd. I folkekirkens styring har tingene smukke, men også sære navne: provstesyn, kirkekapitaler, kirkeværger med videre. Men behøver det også gælde det administrative sprog? Det kan gøre det svært at forstå selv for garvede administrationsmennesker. Og for folk i almindelighed er det totalt uforståeligt.

Svær er også den særlige udfordring for sognene, der består i, at medarbejderne refererer til menighedsrådet, mens præsterne refererer til provsten. De har altså ikke samme chef, selvom de arbejder meget tæt sammen. Medarbejderne har så også den udfordring, at deres overordnede er den såkaldte kontaktperson i menighedsrådet. Og da han eller hun er frivillig, er det sjældent muligt at komme i kontakt med vedkommende i arbejdstiden. Samtidig skal medarbejderne referere til forskellige præster, afhængig af hvad den enkelte sag handler om. Det er en konfliktskabende struktur.

Menighedsrådet er en suveræn demokratisk valgt ledelse af sognet og har ikke nogen over sig og skal ikke rette ind efter andre instanser. Ynder man at sige. Bortset fra at biskoppen har tilsyn med menighedsrådene, og menighedsrådene skal have enhver lille ændring i kirkebygningen og gudstjenesten godkendt hos provstiet og stiftet efter rådføring med Kirkeministeriet, den kongelige bygningsinspektør og sommetider Nationalmuseet. Kirkeministeriet hersker endvidere uindskrænket over medarbejdernes generelle lønforhold og en endeløs række af detailforordninger og bekendtgørelser, som binder menighedsrådene, og som kun ministeren og Folketinget kan lave om på.

Menighedsråd – frivillige amatører som vi er og uden faglige embedsmænd under sig – er formentlig så skrøbelige styringsorganer, at man stiltiende har bundet et indviklet sikkerhedsnet af forordninger rundt om dem. Ikke desto mindre er der sprækker nok til, at menighedsrådene, præsterne og medarbejderne kan opleve frustrerende uenigheder og et elendigt arbejdsmiljø. Vi møder sejlende byggeprojekter, krænkelser og økonomisk uvidenhed. Men også et glødende engagement hos præster, medarbejdere og frivillige, der bringer store personlige ofre for sagen og for menighedens vækst og glæde.

Måske skulle vi overlade al den administration til en kirkeforvaltning for eksempel under provstierne og dermed få mulighed for at frigive tusindvis af frivilligtimer til det, som mange menighedsrådsmedlemmer brænder mest for: arbejdet med kirkens tilbud til menighedens børn, voksne og gamle. Stærke og svage, danskere, expats og nydanskere. Musik, pilgrimsvandring, babysalmesang, FDF og udflugter for konfirmanderne.

Befrielsen for de administrative opgaver for både præster og frivillige i menighedsrådene vil tænde gløden og glæden.

Så kom nu, Christiansborg. I taler så meget om hindringer for det frivillige arbejde i foreningslivet. Gælder det kun for idræt og kultur? Hvad med den største forening af dem alle? Hvor længe skal de mange tusind menighedsrådsmedlemmer i landets 1632 menighedsråd finde sig i knirkende bureaukrati, langsommelig centralisme, umyndiggørelse, overbebyrdelse?

Hvornår bliver folkekirken folkets kirke?