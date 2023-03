Menighedsrådsformand i svar til præst: Du fordummer landets menighedsråd over én kam

Med vantro læste jeg den 7. marts et indlæg begået af Anders Skaanning Andersen, sognepræst i Seden og Åsum.

Jeg skal ikke anfægte, at Skaanning Andersen kan have en måske lokal og aktuel personlig viden fra et menighedsråd. Som sognepræst er han jo født medlem af sit sogns menighedsråd. Men hans tilgang er hoven, ikke mindst fordi han over én kam fordummer alle menighedsråd.

Jeg vil på det bestemteste frabede mig, at han vurderer og bedømmer mit menighedsråd. Det har han absolut ingen forudsætninger for. Og jeg håber, at mange andre menighedsråd er enige i dette og vil give deres besyv med. Skaanning Andersen skriver, at menighedsråd generelt mangler kompetencer, men det vil svare til, at jeg tillod mig at lægge en lignende patroniserende karakteristik ned over landets præster, fordi jeg måtte have en bestemt mening om én enkelt præst.

Skaanning Andersen har også en mening om, hvorvidt man ved valg til menighedsråd kan tale om en demokratisk proces. Hans begrundelse er, at vælgergruppen er lille. Betyder det så, at et demokrati kun eksisterer i større forsamlinger? Nej, vel?

Han betvivler også, at landets menighedsråd har adgang til et embedsværk, der kan rådgive og vejlede rådene inden for specifikke områder. Hvad med provstier, stifter og Landsforeningen af Menighedsråd? Sidstnævnte har ansatte med faglig baggrund, eksempelvis jurister. Landsforeningens fagpersonale kan alle menighedsråd trække på. Og i mit provsti, Aarhus Søndre, har et eller flere sogne etableret et fælles regnskabskontor og et fælles kordegnekontor, et kirkegårdssamarbejde og er fælles om en personalekonsulent. Endvidere er der indgået kontraktlig aftale om samarbejde med en bygningskonsulent, som sognene kan anvende til den af provstiet indgåede timepris.

I mit eget menighedsråd er vi flere med livslang erfaring inden for ledelse og arbejdsmiljø: en bankuddannet, en universitetsuddannet it-specialist, en diakon, en gartner, en lærer, en elektronikuddannet, ja, sågar en specialist i murværk bare for at nævne nogle af de 12 valgtes professioner. Alle er de medlemmer, der med deres forskellige uddannelses- og erfaringsgrundlag, beriger og bidrager til det daglige arbejde og opgaver i sognet. Derudover har vi ansatte, der er universitets- og konservatorieuddannede, ligesom vore kirketjenere og kirkegårdsgartnere er uddannet inden for deres felt. Og så skal vi i øvrigt ikke glemme vore tre teologisk uddannede sognepræster, der som bekendt også er en del af menighedsrådet.

Endelig mener Skaanning Andersen, at arbejdsmiljøet i folkekirken er "katastrofalt dårligt". Det kan godt være, det er dårligt nogle steder, men ligefrem katastrofalt i alle sogne? Må jeg sagtmodigt her indskyde, at alle medlemmer og medarbejdere har medansvar for arbejdsmiljøet, således også sognepræst Skaanning Andersen selv.

Afslutningsvist vil jeg nævne, at på det kommende landsmøde for Landsforeningen af Menighedsråd vil der på dagsordenen blandt andet være emnet ”samarbejdet mellem de to søjler, den gejstlige og den verdslige”. At de to søjler til tider er en besværlig størrelse at arbejde med, kan vi nok blive enige om, men problematikken er kendt og erkendt. Derfor er det muligt til de fleste tider at komme overens med problematikken med respekt fra begge sider.

Birgitte Pedersen er formand i Tranbjerg Sogns Menighedsråd.