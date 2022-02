Menighedsrådsformand: Kristeligt Dagblads dækning af Melby-sag er misvisende

Kristeligt Dagblads dækning om menighedsrådsvalget i Melby sogn efterlader læseren med indtryk af, at der ikke var styr på valgprocessen i sognet den 15. september 2020. Det var der, skriver tidligere tidligere formand og formand for valgudvalget

Kristeligt Dagblads artikel om menighedsrådsvalget i Melby sogn den 25. januar efterlader læseren med indtryk af, at der ikke var styr på valgprocessen i sognet den 15. september 2020. Det var der. Flere oplysninger i artiklen har behov for en præcisering ligesom væsentlige aspekter desværre er udeladte.

I artiklen hedder det, at "det var tilladt at stemme forud for valgdagen" den 15. september 2020. Præcist drejer det sig om, "at valgbestyrelsen ikke var berettiget til at godkende 5 stemmer ved fuldmagt begrundet i Corona-isolation" – som daværende biskop Liselotte Rebel angav som første begrundelse for at erklære valgforsamlingen den 15. september 2020 ugyldig.

Videre hedder det i artiklen, at "der kunne stemmes in absentia". Præcist drejer det sig om, at valgbestyrelsen på valgforsamlingen "besluttede at lade flere vælgere afgive deres stemme tidligere end dagsordenen gav mulighed for", som biskop Liselotte Rebel angav som anden begrundelse for at erklære valgforsamlingen den 15. september 2020 ugyldig.

Kirkeministeriet stadfæstede efterfølgende biskoppens afgørelse af ovennævnte to grunde. Godt hjulpet på vej af en tidligere lektor i praktisk teologi, der ikke var sen til at gå i medierne og dømme valget i Melby den 15. september 2020 for ugyldigt. Den tilkendegivelse har Kirkeministeriet måske følt sig bundet af, da de traf afgørelse i sagen. Samme lektor er i artiklen den 25. januar ude med muligheden for at sammenlægge Melby Sogn med et nabosogn. Det kommer ikke til at ske. Men skulle Kirkeministeriet finde på at oprette et lektorat i uanvendelig teologi, så findes en kandidat med indsigt på feltet.

Ifølge betænkningen til den nye valglov var dens formål at få folk til at stille op og få folk til at stemme. Og det var hvad, valgudvalget arbejdede for og lykkedes med. Folk stillede, og folk fik lov at stemme og samtidig tage de forholdsregler, sundhedsmyndighederne dengang anbefalede.

Artiklen berører ikke dilemmaet; at afvikle et valg med forsamlingspåbud i en tid med forsamlingsforbud under en pandemi. På valgdagen den 15. september 2020 var forsamlingsforbuddet 100 mennesker. Ugen efter var det 50. Derpå påbudt mundbind og beordret hjemmearbejde. Og til sidst aflysning af julegudstjenester og massedrab på mink. De forholdsregler valgudvalget traf var således både fornuftige og ansvarlige på daværende tidspunkt. Og småting sammenlignet med de forholdsregler myndighederne senere satte i værk.

Et andet problem med den ny valglov blev åbenbaret på det netop gennemførte omvalg i Melby Sogn den 18. januar 2022. Alle opstillede blev valgt, men uden valgforsamlingens tilslutning. 40 ud af 67 stemmer var blanke. At blive valgt krævede blot én stemme og det var tilladt at stemme på sig selv.

Endelig er jeg på sognets vegne ærgerlig over artiklens overskrifter "Fortsat bøvl i sogn med ugyldigt menighedsråd" og videre "historien om bøvl i Melby er ikke slut". Ærgerlig fordi, der i sognet gøres et stort arbejde med at skabe ro omkring kirken og tiltrække gode kræfter til menighedsrådsarbejde. De bragte overskrifter modarbejder jo klart disse bestræbelser. Overskrifterne dur heller ikke på en artikel, der dækker en legal valgproces.

Jeg håber, Kristeligt Dagblad frem over kan hæve præcision og levere vidende indhold, når valg til menighedsråd dækkes fremover. Sensationslystne artikler om bøvl og med tyndt indhold er ikke værd at læse.

Kristian Kousholt er formand for valgudvalget ved Melby Menighedsråd.