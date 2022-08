Menneskerettighederne er ikke diffuse, Morten Messerschmidt. Basale rettigheder skal ikke begrænses til bestemte folk

Morten Messerschmidt fastslår med stolthed i Kristeligt Dagblad den 18. august, at han og Dansk Folkeparti ønsker et opgør med menneskerettighederne. Hans hovedargument er skræmmende: Ret hører ikke sammen med ”dette diffuse begreb: at være menneske”. Ret knytter sig til fædrelandet og folket. Det er skrevet af en intelligent partiformand i Danmark med en jura-uddannelse.

Hvornår er menneske blevet et diffust begreb? Der er mennesker, jeg er knyttet til, og mennesker jeg ikke kender. Mennesker jeg er enige med, og mennesker jeg er uenige med. Mennesker i mit eget land og mennesker i andre lande. Men de er netop mennesker.

Historien viser mange eksempler på, hvor galt det kan gå, når man ikke længere ser hinanden som mennesker, men kun som os og dem, som ikke er os. Når naboen ikke længere er nabo, men en af dem: hutuer versus tutsier, bosniere versus serbere, kinesere versus uighurer eller muslimer versus kristene. FN’s menneskerettighedserklæring blev da også til i en historisk kontekst, nemlig ovenpå Anden Verdenskrigs rædsler, som ingen ønskede gentaget.

Hermed ikke sagt, at man ikke kan være kritisk overfor menneskerettighedserklæringens tekst. FN’s menneskerettighedserklæring indgår da heller ikke direkte og ufortolket i hverken Danmarks love eller EU's lovgivning. Især blandt den sidste del af erklæringens 30 artikler er der nogle, som må opfattes mere som ønskeliste end som rettigheder, såsom ret til arbejde (artikel 23) og sundhedsdækning (artikel 25).

Men mere basale rettigheder som retten til liv (artikel 3), frihed fra slaveri (artikel 4), ikke at blive underkastet tortur (artikel 5), retten til en fair rettergang (artikel 6) og mange flere; er det virkelig noget, som Danmark ikke skal støtte op om? Er disse rettigheder noget, som slet ikke hører til at være menneske, men kun til at tilhøre et bestemt folk og fædreland?

Lars Jødal er hospitalsfysiker