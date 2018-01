Menneskesynet til eftersyn

På den lidt hengemte, men ikke uvæsentlige tv-kanal dk4, kan den, som gider, finde en broget programbuket. Her er der country- og schlagermusik, rejse- og kulturprogrammer, fiske- og jagtmagasiner, men også debatprogrammer. Der er ”Søstrene Bisp” med de episkopale embedssøstre Tine Lindhardt og Marianne Christiansen, og i den politiske afdeling faldt jeg i sidste uge over ”Kvinderne fra Borgen”. Et program, som dk4’s ejer og grundlægger, Stig H. Hasner, begrunder på kanalens hjemmeside: ”Der er behov for en ny politisk programserie på tv, for der er gået helt over gevind med mistilliden og tilsviningen af de danske politikere”.