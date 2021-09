Mere fanklub end folkeklub bag Støjberg

I sidste uge så et nyt mediefænomen dagens lys. Tidligere integrationsminister Inger Støjberg oprettede sin egen hjemmeside for at lave opdateringer fra rigsretssagen. Støjberg har angiveligt oprettet hjemmesiden for at ”skabe åbenhed” om processen. Helt åbent er det dog ikke, et månedligt abonnement koster 25 kroner, men så kommer man også på fornavn med ”Inger”, får daglige videoopdateringer, meninger om rigsretssag og politik i øvrigt og bliver en del af en ”vores fælles folkeklub”, som det fremgår af hjemmesiden.