Mette Abildgaard til Astrid Krag: Lad pengene følge de ældre

Ældreminister Astrid Krag (S) vil ifølge ældreordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, ikke sikre, at der kommer gennemskuelige takster for private leverandør af hjemmehjælpspleje. Abildgaard mener, at Krags modvillighed "lugter af ideologi"