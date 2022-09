Mette Frederiksen som diktator? Ekstra Bladet bør droppe den ulidelige kynisme

Med kommentar om statsminister Mette Frederiksen understreger Ekstra Bladets nye journalistiske chefredaktør, at medansvaret for et velfungerende demokrati ikke tynger meget hos formiddagsavisen

Blandt ugens nyheder i Mediedanmark er udnævnelsen af et par nye chefer på Ekstra Bladet. I det store billede egentlig lidt ligegyldigt, for nutidens tabloidavis fra bladhuset på Rådhuspladsen i København er på mange måder en skygge af sig selv. Oplaget er på et par årtier skrumpet fra omkring en kvart million til cirka en tiendedel, og blandt medieanalytikere forventes Ekstra Bladets printudgave at være historie inden for en overskuelig fremtid. Ganske som ærkerivalen B.T., som efter nytår udelukkende udkommer digitalt.

På nettet derimod er de to gamle formiddagsaviser blandt de største nyhedsformidlere. Klassiske væsentlighedskriterier fylder ikke meget i kampen om læsernes klik, og klichéen ”overdrivelse fremmer forståelsen” lever i bedste velgående.