Mikkel Wold tager fejl. Der er rig mulighed for at se ”det russiske perspektiv”

Mikkel Wold spørger i et interview den 7. september, om udvidelsen af Nato har spillet en rolle for udbruddet af krigen. Aspektet er blevet diskuteret igen og igen, men er blevet forladt, fordi eksperter og analytikere har kunnet fastslå, at aspektet med Nato-udvidelsen ikke var det afgørende, selv ikke op til og efter 2004, hvor Kreml tilsyneladende havde accepteret den store Nato-udvidelse.

Men Kreml vendte tilbage til det i sine generelle trusler op til den 24. februar 2022 som en særlig blomst blandt mange andre i den kæmpestore buket af "begrundelser" for krigen mod Ukraine. Men det betyder også, at begrundelsen for krigen er en anden og ikke Nato-udvidelserne.

Mikkel Wold mener, at vi herhjemme ”bliver nødt til at vide noget om det russiske perspektiv, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi slet ikke beskriver det”. Jamen, det er i højeste grad blevet beskrevet herhjemme. Blandt andet i bøger – alle fra 2023 – af Vibe Termansen, Jens Worning, Niels Bo Poulsen og Flemming Splidsboel og Poul Funder Larsen.

Og Mikkel Wold hævder ubegribeligt, at vi "ovenikøbet er blevet forhindret i at undersøge det selv gennem de russiske medier, som er blevet blokeret herhjemme. Det har ikke meget med ytringsfrihed at gøre."

På internettet ligger frit tilgængeligt store russiske netaviser, der giver "indsigt i, hvad den russiske befolkning tænker, og hvad de får at vide", eksempelvis Pravda (også på engelsk), Komsomolskaja Pravda, Literaturnaya Gazeta og Isvestija.

Endelig peger Wold på nødvendigheden af, at vi har en ”forståelse for, hvordan ens modstander forstår sig selv, og hvordan modstanderen forstår os”.

Det ved vi meget om. Vi ved, at Rusland er bevidst om reelt at være uovervindeligt, alene i kraft af landets enorme areal, men også, at Rusland har fundet det nødvendigt i vrede mod Vesten at vende tilbage til en adfærd og en retorik, som vi troede var begravet for længst med Sovjetunionens fald i 1991. Med hensyn til russernes blik på os, "modstanderen", ved vi, at Rusland finder os dekadente, dobbeltmoralske og fjendtlige. Men det fører videre frem til følgende, som vi kan fastslå: Ingen drømmer om at "udslette Rusland".

Det er Ukraine, der med god grund frygter, at Rusland udsletter landet, blandt andet fordi Rusland ikke anerkender Ukraines ret til at være et selvstændigt land. Ukraines håb er alene, at Rusland indser nødvendigheden i at trække sig tilbage fra de annekterede dele af Ukraine.

Og hvis vi, Vesten og Danmark, deler dette håb med Ukraine – og derfor kan se både præsident Volodymyr Zelenskyj og statsminister Mette Frederiksen (S) i en F-16-jager i Skrydstrup, skyldes det ikke en pludselig uklædelig glæde ved krig, men navnlig en begrundet frygt for, hvad Rusland kunne finde på, hvis vi ikke gør noget ved sagen: Suwalki-korridoren, Moldova, Baltikum kunne stå umiddelbart for fald. Skulle man beklage noget i den danske debat, kunne det med rette være ligegyldighed over for og uvidenhed om Østeuropas skæbne efter Jalta.

En god bekendt, jeg har – franskmand, russisk gift, fast bosat i Moskva og ansat på et universitet derovre, men nu med sin familie i eksil i Frankrig – fortalte mig, at "det var fra 2017, at alle i Moskva vidste, at krigen ville komme".

Men hvad er så årsagen til krigen? Årsagen til krigen er Ruslands voldsomme følelse af ydmygelse over at have tabt Ukraine. Om dette aspekt sagde den meget omtalte Kreml-ideolog Aleksandr Dugin for nylig i Izvestija:

”Selve Ukraines selvstændighedserklæring i 1991 var en terrorhandling mod Rusland.”

Det er dér, vi er. Desværre.

Gudmund Bager er cand.mag. i fransk, dansk og russisk.