Præsterne i Kristkirken har ret til egen overbevisning, men det kan undre, at ingen har justeret præstekvoten

I stedet for at rette skytset mod præsterne i Kristkirken skulle de øvrige præster og menighedsråd i provstiet tage sig sammen, så de får justeret på økonomien og de ydre rammer, så man kan leve i åndelig uenighed, men dog fordrageligt med hinanden, skriver provst i København

Med særlig interesse har jeg fulgt debatten i Kristeligt Dagblad om forholdene i Kristkirken i Kolding. Det har fornøjet mig at læse de kritiske kommentarer om kirkens præster. Selvom sagen er trist.

Jeg har familie i Kolding, hvoraf en del bor i Kristkirkens sogn. De har for længst løst sognebånd, da de er almindelige folkekirkemedlemmer, som ved større familiebegivenheder og højtider gør brug af kirken; men altså ikke Kristkirken.

I min familie er vi homoseksuelle, fraskilte, gengifte og meget andet. Men altså også folkekirkemedlemmer. Forkyndelsen i Kristkirken er ekskluderende og ikke noget for os. Det er for så vidt i orden. Folkekirkeordningen giver mulighed for sognebåndsløsning. Og den benytter mange sig af og fravælger dermed familiebegivenheder i Kristkirken. De foregår i nabokirkerne. Store bededag skal jeg således til konfirmation i Sct. Nicolai, hvor familien har valgt at høre til. Det glæder mig som onkel, for det er et godt sted.

Når dette er sagt, vil jeg samtidig forsvare præsternes ret til egen overbevisning. Det er en frihedstradition, som er vigtig, og som altid skal stå sin prøve, når de, vi er uenige med, gør brug af den. Som det er tilfældet her og andre steder.

Disse præster og menighedsrådet, som nyder godt af friheden til at tro og forkynde, som de finder rigtigt, bør til gengæld udvise kollegialitet med kollegerne i provstiet, så de ikke kun nyder frihederne, men også yder noget til fællesskabet. Ellers presses frihedsordningen urimeligt. Man kan derimod ikke bebrejde de tre præster ved Kristkirken, at de er ansat, når de nu er lovligt kaldet og udnævnt. Det kan derimod undre, at de kirkelige myndigheder som provst og biskop ikke har justeret præstekvoten ved kirken i forbindelse med sidste præsteansættelse!

Jeg kender ikke de nærmere forhold, men det virker underligt, at Sct. Nicolai har færre præster end Kristkirken. Selvom Kristkirkens sogn er større og har flere indbyggere og folkekirkemedlemmer (12717/9847) i 2017 end Sct. Nicolai (10508/8009), så er der markant flere konfirmander, vielser og dåb i Sct. Nicolai end i Kristkirken. Og sådan har det været i mange år. På den baggrund kunne biskoppen have justeret præstekvoten ned til et rimeligere niveau i Kristkirken og op i nabokirkerne.

Det er et vigtigt redskab, som biskoppen har. Men det kan benyttes næste gang, der er embedsledighed i Kristkirken. Et andet redskab, der kan justere på forholdene, er menighedsrådenes budgetsamråd. Her kan man jo beslutte at hente midler fra Kristkirkens budget og overføre dem til for eksempel Sct. Nicolai og andre, som udfører en stor del af det arbejde, man ikke løfter i Kristkirken. De to kirker har et næsten enslydende budget i 2018.

I stedet for at rette skytset mod præsterne i Kristkirken skulle de øvrige præster og menighedsråd i provstiet tage sig sammen, så de får justeret på økonomien og de ydre rammer, så man kan leve i åndelig uenighed, men dog fordrageligt med hinanden. Det kan undre, at det ikke for længst er sket, når nu utilfredsheden er så markant og udtalt.

Finn Vejlgaard er provst i København.