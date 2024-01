Min mors dødskamp på plejehjemmet martrer mig stadig. Hvordan kan jeg tilgive?

Jeg er bange og bitter efter at have fulgt min mors sygdom og død i den danske ældrepleje, hvor tonen var rå og behandlingen dårlig, skriver kronikør, som endte med at betale for privat sygepleje til sin mor og nu sparer op til sig selv