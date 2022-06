Min søn var tro mod konfirmationsritualet, men ikke mod indholdet af ordene

"Hvad nu, hvis han siger nej, mor? Hvad sker der så?" En hektisk hvisken stiger op fra venstre side af kirkebænken. Min yngste søns blå, blå øjne lyser ivrigt op og munden lægger sig skælmsk til rette. Han trækker mig i ærmet. Vi sidder på en kirkebænk og ser mod alteret. Her er storebror netop blevet tilspurgt: "Vil du konfirmeres i denne tro?" Lillebror fryder sig over sit indfald og insisterer triumferende: "Hvad ville der ske, mor?"

Storebror siger "ja". Som en af få fra klassen, svarer han præsten så man faktisk kan høre det. Hans "ja" lyder højt og myndigt, og jeg ikke kan lade være med at føle tilfredshed. Stolthed. Det er ikke så afgørende, at jeg ved, at han ikke har noget nævneværdigt forhold til kirken eller til kristentroen, som han er blevet bedt om at forholde sig offentligt til.