Modeindustri kommer i etisk stormvejr over løntryk og miljø

Om et par dage sidder vi alle sammen og finder gaver frem under juletræet. Mange af dem vil være af den bløde slags fra tøj og modeindustrien. Det er en smuk tradition. Men måske vi som almindelige forbrugere burde tænke mere over, hvordan vi er med til at opretholde den globale modeindustri, som i de seneste år er blevet genstand for en global værdidebat. Og der er der væsentlige årsager til.