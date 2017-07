Modtræk mod terror begrænser demokratiet

De modtræk, vi iværksætter efter terrorangreb, gør med tiden og med mere terror, at vores tiljublede samfundsmodel beskæres og forvitrer, hvilket alt andet lige er vand på terroristernes og jihadisternes mølle, mener Eske Holm

Terrorismens historie fortæller det glasklart: For hver gang en nation reagerer på terror ved at indskrænke borgernes frihed med mere overvågning og videre beføjelser til spionagenturer, politi og hærenheder, skubbes samfundet baglæns, og demokratiet og dets værdigrundlag skrumper ind.



Og så indføres undtagelsestilstand, først i begrænset periode, siden forlænges den igen og igen.



Om det er civilt eller militært i beskaffenheden – det er og bliver at sætte retsstaten ud af funktion.



Med USA som skræmmeeksempel. Det er ikke politisk udråbt, at landet er i undtagelsestilstand, men det er det med en alenlang række love og såkaldte præsidentielle dekreter.

Barack Obama – som falsk annoncerede sit valgslogan ”mere gennemsigtighed” – gjorde USA helt uigennemsigtigt med bunker af private spionagenturer plus de statslige med videregående beføjelser. Dertil kom, at hæren har fået politimæssige beføjelser og kan spionere på og arrestere og fængsle terrormistænkte.



Både England og Frankrig er i undtagelsestilstand, hvilket i terrorbekæmpelsens ånd betyder, at en borger, som arresteres, ikke har de rettigheder, han eller hun ellers havde.



Vi sælger ud af demokratiets værdigenstande i takt med, at vi forsvarer det. Denne ironiske pointe er værd at tænke over.



De modtræk, vi iværksætter efter terrorangreb, gør med tiden og med mere terror, at vores tiljublede samfundsmodel beskæres og forvitrer, hvilket alt andet lige er vand på terroristernes og jihadisternes mølle.



Se, hvilket elendigt samfund, ufrit og indrettet som politistat!