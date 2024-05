Mor skulle betale 500 kroner for cocktailfest for mødre: Skoler er nødt til at sige, at mødre ikke kan holde fester uden deres børn

debatprofil | Leder af Forældrerådgivningen Rikke Alice Bille advarer mod et forældreengagement, der nogle steder er kommet ud af kontrol. I hendes eget barns klasse var der 11 forældrearrangementer på et år og et 500 kroner dyrt cocktailparty kun for mødre