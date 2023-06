Verden ligger for vores børns fødder. Men de kan ikke se den for bare skærme

Da jeg blev mor, forandrede jeg mig i det sekund, min datter første gang lå i mine arme. I moderskabet blev jeg medborger. Pludselig gik det op for mig, at verden også tilhørte hende, og at det, jeg måske tidligere havde sukket over at se, uvægerligt ville blive hendes fremtid.

Vi har en yndig udsigt, særligt om foråret, hvor ællingerne, de faste forårsbebudere, trasker rundt om søens stier og aflægger barselsbesøg i tide og utide. Livet hvirvler rundt omkring den asfalterede og travle sti. Alligevel kan jeg blive bedrøvet af synet ud over søen, når børn og forældre passerer forbi, fordi de altid har telefonen fremme.

I begyndelsen troede jeg, at det var tilfældigt. Måske, tænkte jeg, var der en fodboldkamp, alle var levende optagede af at følge med i; men som jeg dag ind og dag ud betragtede dem, kunne jeg ikke dy mig, jeg måtte se, om det fortsatte. Det gjorde det.

Nok er det ikke min opgave at afgøre, hvad god skik og brug bør være over for andre uden for matriklen, men jeg har et ansvar for mit barn. Den digitale tidsalder, vi lever i, er efterhånden så udtalt, at jeg ikke forstår en lyd af det. At se børn klæbet fast til hver sin skærm, uanset alder, er et sørgeligt syn, og jeg tror, vi bliver nødt til at kalde det, hvad det er, nemlig dårlig og doven opdragelse. Skærmen bør ikke være menneskets tro følgesvend og slet ikke barnets, tværtimod skulle det være fantasien, som barnet holdes i hånden af. Spørgsmålet er kun, hvordan det skal ske, hvis skærmen altid er i hånden?

Men skærmene er ikke børnenes ansvar, de lærer fra deres forældre, fra deres jævnaldrendes vaner og fra verden omkring dem. Bevares, min datter ser selv tegnefilm i ny og næ, og jeg mener ikke, at vi skal bandlyse skærmene helt, men vi bliver nødt til at opbygge et ordentligt forhold til dem, fordi børn ellers mister grebet om virkeligheden, hvis de ikke er ude at opleve den.

Stedet, hvor det ville give absolut mening at begynde en bandlysning, er i folkeskolen. Nu kommer jeg til at fremstå rigid, det er jeg sikker på, men jeg taler af erfaring, for jeg har selv undervist i folkeskolen.

På daværende tidspunkt blev der indført forbud mod telefonerne i skoletiden, og det var vældigt, for så skulle man ikke sætte tid af til at konfiskere dem, hvilket førhen altid var nødvendigt, fordi børn har svært ved at administrere mobilernes muligheder, når de har dem på sig.

Og ja, jeg mener, at børn er børn, og man gerne må, når de er i skole, fratage dem unødvendige og forstyrrende elementer, som de ikke selv har dømmekraften til at styre.

Problemet var dog, at der så var computere, og disse kan jo næsten det samme som mobilerne, man kan tilgå Youtube, Facebook og andre sider, som ikke hører skoletiden til.

Når eleverne endelig skulle bruge mobilen, endte det derfor alt for ofte med, at børn misbrugte muligheden til andet end det, der var meningen, og skal de indhente kilder, kræver det stor erfaring at forholde sig kritisk til internettets mængde af informationer.

Det er dybt problematisk, og skal man have skærme og internetadgang i folkeskolen, så bør det være på skemaet som en faglig disciplin at kunne skelne skidt fra kanel!

Børn mistrives som aldrig før, den digitale mobning er omsiggribende, og det faglige niveau er støt faldende på trods af de uendelige muligheder for digitalt at indhente informationer inden for alle fag. Så hvad kan hjælpe?

Jeg er overbevist om, at hvis skolen bliver skærmfri, og undervisningen varetages af dygtige lærere, og børnene faktisk sidder med en fysisk bog, så kan børnene lære meget mere. Det gjorde de før i tiden.

De fleste kunne læse, skrive, stave, regne og deres danmarkshistorie. At de stærkt ordblinde kan have stor gavn og glæde ved de tilbud, de har i dag, er en anden snak. Der er som bekendt altid en undtagelse til enhver regel.

Man ser i dag, at der selv på universitetet er forvænte studerende, der beklager sig over, at de ikke må bruge den kunstige intelligens ChatGPT til eksamen, fordi den allerede er blevet et ”godt studieredskab”. De er børn af teknologiens tid. Jeg ved ikke, hvad de egentlig har af gode forsvar for at bruge kunstig intelligens, den er jo netop kunstig, og er meningen ikke, at vi skal nære vores egen naturlige intelligens?

Jeg vil gerne slå et slag for den pointe, som min dygtige engelsklærer udpegede for min gamle gymnasieklasse: at man lærer meget mere ved at slå et ord op i en fysisk ordbog end ved at slå det op på nettet. Jo mere flid, desto mere udbytte.

Det er jo ikke nødvendigvis dumme mennesker, der springer over, hvor gærdet er lavest i brugen af kunstig intelligens, men samfundets kultur gør selv de ganske kloge dovne, hvis det er normen, at man ikke længere skal lære en færdighed eller gøre rede for et stofområde, fordi et computerprogram eller en app kan gøre det på vegne af en.

Jeg kender en kvik pige, der skulle lave et spørgeskema til en opgave, men som valgte at få kunstig intelligens til at udarbejde det for sig. Jeg gav hende mit syn på sagen, men fordi hun var så ung, og fordi det åbenbart var så normalt, kunne hun ikke helt se, hvorfor jeg syntes, det var så dumt.

I hendes alder har man sjældent dømmekraften eller trangen til selvstændigt arbejde og til at være flittig, og det er derfor altafgørende, at vi, de voksne, sætter grænsen for dem i brugen af deres digitale enheder. Og måske indser de, hvis de giver helt slip på dem, at verden hele tiden har ligget for deres fødder.

Clara Elisabeth Nybo er teologistuderende ved Aarhus Universitet.