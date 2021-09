Mor på barsel: Hvorfor er det ligestilling og ikke barnets bedste, der er i fokus?

En ny aftale lægger nu op til at dele barslen lige mellem mor og far. Men børnene vil lide under fordelingen, skriver Louise Siv Ebbesen, kandidat til Kommunalvalget 2021 for Liberal Alliance

En ny aftale mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening lægger nu op til at dele barslen lige mellem mor og far. Hovedargumentet for øremærket barsel til mænd er, at kvinder mister indtægt, som på et liv kan læses i pensionsformuen og karrierestigen.

Og ja, alle valg har en pris. At tage en periode ud af kalenderen for at bruge tid på det, der for mange er det mest meningsfulde i livet, nemlig at tage sig af sine børn, kommer med et fravalg. Det betyder blandt andet, at man må vente med den næste forfremmelse lidt og leve en række måneder uden fuld indtjening. Og andet ville da være urimeligt.

Familier er jo komplet forskellige og ved bedst selv, hvordan en fordeling af barslen gavner dem bedst. Louise Siv Ebbesen

For den kvinde, som ikke får børn, men i stedet knokler 60 timer om ugen i en topstilling, skal naturligvis høste frugterne af sit arbejde. Ligesom den kvinde, der vælger at få børn, kan nyde glæden og meningen med dette valg, ved at have fri til at passe sit lille barn, på en barselsordning. Desuden hænger familiens økonomi jo sammen, så selvom det er manden, der i perioder hiver en større indtjening hjem, gavner dette jo familien som hele og dermed også kvinden.

Det undrer mig, hvor stort et fokus der er på ligestilling i barselsdebatten. For barslen er jo til for barnet, så det burde vel være barnets bedste, der var hovedfokus i debatten? Og netop børnene vil lide under en lige deling, da flere familier af økonomiske årsager vil undlade at tage den fulde barsel og dermed sende deres barn tidligere afsted i institution.

Det er en biologisk kendsgerning, at der er et særligt behov for mor det første år af et barns levetid. Vi mødre ammer, har en speciel sans for, hvad barnet har behov for og har ofte mere lyst til at være hjemme med baby end faren har. Der er tale om ren biologi, hvilket store dele af venstrefløjen er optaget af at udviske. For mænd og kvinder er prædisponeret til forskellige styrker og svagheder, hvor kvinders styrke blandt andet findes inden for omsorgen for de små børn.

Danske familier træffer valg i forhold til barselsfordelingen, der samlet set gavner familien bedst økonomisk, og dermed i sidste ende også barnet.

Hvis mor for eksempel er studerende og kan klare en række fag under barslen, men far er færdigudlært håndværker, der gerne vil arbejde igennem for at sikre sin lille familie mulighed for at flytte ud i noget større til gavn for hele familien, vil det være en økonomisk spændetrøje at trække øremærket barsel ned over denne familietype. Familier er jo komplet forskellige og ved bedst selv, hvordan en fordeling af barslen gavner dem bedst.

Louise Siv Ebbesen er cand.scient.pol og kandidat til Kommunalvalget 2021 for Liberal Alliance. Hun er for tiden på barsel.