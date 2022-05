Min søn har brugt det meste af konfirmationsforberedelsen på fodboldquizzer. I stedet for at forholde sig til det værdisæt, som kristendommen er, skriver mor til konfirmand

Mor til konfirmand: Kirken forpasser sin chance for at lære de unge om moral og etik

I sidste weekend blev min førstefødte konfirmeret, og jeg har som mange andre forældre stillet det krav, at han gennem dette skoleår skulle gå til præst, for at finde ud af, om han ville konfirmeres, og hvad det var, han skulle forholde sig til.

Efter første gang til præst spurgte jeg ham om, hvordan det havde været, hvad han havde fået ud af det og hans svar forbløffede mig.