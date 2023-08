Morten Messerschmidt: Lars Løkke bryder sin udenrigspolitiske strategi

“De havde valget mellem krigen eller vanæren. De valgte vanæren og vil få krigen.”

Sådan sagde Winston Churchill til den britiske premierminister, da Chamberlain i 1938 var vendt hjem fra sine møder med Adolf Hitler; i troen på ”fred i vor tid”. Og Churchill fik ret. Et fascistisk regime som Hitlers ville aldrig stille sig tilfreds med nok så mange indrømmelser.

Læren er universel: Ej heller i dag vil vi få fred for Mellemøstens brutale regimer ved at falde på knæ for deres krav. Allerede på dagen for udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens (Mod) defaitistiske forslag om forbud mod koranafbrændinger ved ambassader, lød reaktionen fra en række muslimske grupper: Det er ikke nok. Kun et fuldt forbud er nok. Hvad så, når regeringen har imødekommet dét ønske? Er det så nok?

Nej, stillet over for mørkets kræfter – hvad end fascismen er klædt i politiske eller religiøse gevandter – er der ét at gøre: at stå fast. Ikke dumstædigt og provokerende, men imødekommende og pædagogisk. Dette er følgelig også svaret på spørgsmålet, denne avis stiller til blandt andre undertegnede på forsiden den 1. august: Hvad ville jeg gøre?

Stillet over for trusler om vold, er der kun ét for et land som Danmark at gøre. At ranke ryggen, stå ved sig selv og sin identitet, mens vi stille og roligt forklarer, at dette ikke handler om hverken Rasmus Paludan eller koranafbrændinger. Det handler om grundstenene i den vestlige kultur – dels at provokerende ytringer, især mod religioner, er en væsentlig del af vores kulturhistorie; og dels at ingen hellige bøger i et toregimente-baseret samfund kan have verdslig magt, der således skulle trumfe den sekulære grundret, vi kalder ytringsfriheden.

Danmark – og hele den vestlige verden – bygger på den erkendelse, at religiøse forskrifter aldrig har verdslig magt. Dette sekulære princip har skabt nogle af verdenshistoriens mest succesfulde samfund. Aldrig har så mange mennesket nydt en tilværelse med udbredt frihed, lighed, velstand og demokrati. Men det er ikke kommet ved en tilfældighed. Tværtimod viser udviklingen i andre lande, hvordan andre kulturer skaber radikalt anderledes værdier – og følgelig radikalt anderledes samfund.

I den muslimske verden råder ufriheden, despotiet, ulighed og fattigdommen, hvilket i det væsentligste finder sin årsag i den islamiske kultur og tro, som aldrig har formået en adskillelse af religion og politik. I islam betragtes de ”hellige skrifter” således som af verdslig magt, hvor enhver krænkelse skal sanktioneres. Aktuelt oplever Danmark dette ved ønsket om at forbyde koranafbrændinger.

Det må selvsagt afvises. Også selvom vi ikke er tilhængere af at afbrænde hverken koranen eller andre bøger. Men vestens kulturelle succes bygger på, at selv provokationer, der i sin samtid forekommer voldsomme og urostiftende, skal beskyttes.

Høfligt og venligt burde Lars Løkke Rasmussen og hans ministerium derfor forklare, hvordan også Martin Luther i sin samtid blev set som en urostifter og provokatør, der krænkede følelserne hos kirkens folk, der ville have ham brændt.

De burde fortæller om Jan Huus, der er samme årsag blev brændt, eller om Giordano Bruno, der ligeledes endte på bålet for at stå fast på, at Jorden ikke var universets centrum. De bør fortælle om Leonard da Vinci og andre af renæssancens fritænkere, til hvem den vestlige verden i dag står i evig gæld. De bør fortælle om Savonarola og William Tyndale.

Det vil nemlig være fortællingen om os – om Vesten, og dermed Danmark. Om den civilisation, som uden sidestykke har skabt verdenshistoriens bedste samfund – takket være Jesu ord om give Gud, hvad Guds er; og kejseren, hvad tilkommer ham. Hverken Bibelen eller andre hellige skrifter kan her tillægges en værdi af verdslig art. Derfor er der heller ingen, der reagerer, når forvirrede muslimer brænder Bibelen og Toraen af. Det er jo deres egen bog, der brænder.

Inspirationen til denne politik burde ligge ligefor. I sin egen nye udenrigspolitiske strategi, der blev udgivet i maj 2023, skriver Lars Løkke Rasmussen selv: ”Samtidig skal vi holde fast i troen på os selv. Det nytter ikke noget at gemme sig under sengen og håbe på, at stormvejret driver forbi. Vi skal føre en aktiv, ambitiøs og optimistisk udenrigspolitik med udgangspunkt i de værdier, vi selv er rundet af.”

I dag har Lars Løkke Rasmussen allerede fejlet i den test, han for blot tre måneder siden stillede sig selv. Han gemmer sig under sengen; han er Chamberlains efterfølger og tror på fred ved at føje fascisterne. Det vil fejle. I stedet for fidelt at logre for Mellemøstens diktatorer burde han for længst have sikret sig opbakning og forståelse blandt vore vestlige allierede, som alle kender og forstår renæssancens udspring. De er selv en del af den.

Selve handlingen – en afbrænding af koranen – kan han selvsagt godt tage afstand fra; men ved at sidestille den med de voldelige overfald imod danskere, har han gjort det modsatte. Det var en klar fejl.

I stedet skulle han have ”holdt fast i troen på sig selv”, og med selvtillid have meddelt de fejlslagne lande i Mellemøsten, som intet i hverken social, økonomisk, demokratisk eller teknologisk henseende har at prale med, at vi respekterer deres ønske om at leve i den armod og stagnation, som i århundreder har været islams uafvendelige ledsager; men at vi til gengæld forventer deres forståelse for ingen adkomst at have til at bestemme i vore lande.

Deres hellige bøger og regler har ingen gyldighed hos os. Islamiske love har ingen myndighed i Vesten – og slet ikke Danmark. Dét kunne den danske regering have sagt i tæt alliance med vore allierede, som udmærket kender historien – ikke mindst om Chamberlain.

I stedet valgte han ”at gemme sig under sengen”. Han valgte vanæren.