Morten Messerschmidt: Nej til aktiv dødshjælp er det mindst forkerte svar på et umuligt spørgsmål

De seneste måneder har Folketingets medlemmer stadig hyppigere modtaget henvendelser fra en gruppe aktive læger, der promoverer tanken om at lade eutanasi indgå i velfærdsstatens sundhedstilbud. Med gengivelse af sygehistorien på en række uhelbredeligt syge borgere, der blot gerne ville have fred, har de agiteret for indførelsen af det, der så på dansk kaldes aktiv dødshjælp. Jeg har læst mange af disse henvendelser, af og til også svaret.

Måske er det de samme henvendelser, regeringens top har modtaget, siden den nu vil ”åbne debatten”, som den siger. Men debatten er kommet galt fra start, hvis man tror, den skal handle om de åbenlyse sager, som lægerne har sendt os. Om mennesker, som uhelbredeligt befinder sig i et smertehelvede, og hvor det blot er et spørgsmål om dage eller uger, før Vorherre tager dem til sig. De sager er jo enkle nok. For mon ikke de fleste af os har prøvet at stå ved en sygeseng hos en døende ven eller et familiemedlem, som med alles opbakning har fået det ekstra skud morfin for at blive hjulpet på vej?

Jeg oplevede det med min familie, da vi for fire år siden tog afsked med min mormor. Efter kort tids sygdom var hun døende. Kræften havde siddet der i mange år – uden at lægerne havde bemærket den. Og fra den ene dag aldeles åndsfrisk at blive kørt hjem fra hospitalet med budskabet om, at der ikke var mere at gøre, til næste dag at ånde ud som følge af en natsygeplejerskes barmhjertighedsgerning, gik der end ikke 24 timer.

Det foregår hver dag. Og det behøver vi slet ikke debattere. Da min nære ven og mentor Mogens Camre for nogle år siden fik den frygtelige sygdom als, som nerve for nerve slukker kroppen, er jeg ikke i tvivl om, at han kunne have haft glæde af at træffe en oplyst og bevidst beslutning om at få fred, inden åndedrætsmusklen som den sidste satte ud. Ej heller det efterlader megen rum til overvejelse.

Nej, det, vi skal debattere, er de borgere, hvor ydre omstændigheder fører til beslutningen om at ville af sted. Ifølge professor Theo Boer, der er læge i Holland, hvor eutanasi er lovligt, er en ud af fem af dem, der tager imod tilbuddet, under indflydelse fra sin familie. Hver femte. Dem bør vi debattere. Den ældre, som efterhånden har svært ved at komme ud af hjemmet og derfor har brug for hjælp, og hvor familien derfor træder til. Føler den ældre her sig måske i vejen? Som en belastning? Ville det hele måske være bedre, hvis man bare ikke var her? Den slags tanker tænkes. I Holland som i Danmark. Men i Danmark bliver det ved tanken. For nu. Vil de, der støtter eutanasi, også bære ansvaret for, at den ensomme eller hjælpetrængende tyer til den fatale beslutning?

For snart 10 år siden befandt vi i min familie os i, hvad der nok er det værste, man kan tænke sig. Min kæreste Dots datter var kørt galt og lå nu i en respirator på Rigshospitalet. I uger stod vi samlet om hende uden at vide, hvem der ville vågne. Om hun ville vågne. Heldigvis vågnede Johanne, men med voldsomme mén. Et opslidende og livslangt genoptræningsforløb ventede forude. Heldigvis er Johanne en fighter af Guds nåde. Stadig nu otte år efter ulykken overrasker og modbeviser hun lægerne for, hvad der kan lade sig gøre med de skader, hun pådrog sig. Men havde hun kunnet finde motivationen, hvis der den dag, hun slog øjnene op, havde været et andet alternativ? Et lettere alternativ?

Det spørgsmål skal de, der støtter eutanasi, svare på. For den dag, livet ikke er den eneste og oplagte valgmulighed, hvad siger de så til den sårede? Til den skadede? Vil du virkelig kæmpe resten af livet, eller skal vi tage den lette løsning? Den hurtige vej. Mørkets vej. For mig at se skal vi altid opfordre og tilskynde til at vælge livet. Ikke at livet altid er perfekt, smertefrit eller lykkeligt. Sorrig og glæde vi vandre til hobe. For konger som bønder og alle os andre er både smerten og lykken snævert forbundet med det liv, der er blevet os givet. Men er livet alligevel ikke livet værd? Og skal livet netop derfor ikke altid været det første og eneste, vi tænker på i nødens selv sværeste stund?

Jeg anerkender, det er et svært spørgsmål. Det er et personligt spørgsmål. Både for de ulykkelige, der i fuld oplysning om situation og konsekvens gerne vil herfra. Og for os andre, der blot lever et almindeligt liv med de smerter og glæder, som vi nu tilskikkes. Det er et spørgsmål uden rigtige svar. Men dermed ikke sagt, at der ikke findes forkerte svar. At gøre eutanasi til en del af sundhedsvæsenets tilbud er i min bog et forkert svar. Men det er stadig ikke nødvendigvis det rigtige, når man hører om de mange skæbner, som eutanasilægerne har sendt til os politikere. Måske er det bare det mindst forkerte?

Morten Messerschmidt er formand for Dansk Folkeparti.

