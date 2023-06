Museumsinspektør: Der er brug for håndværkere som rollemodeller

Man kan spørge sig selv, hvor man som ungt menneske møder de rollemodeller, der gerne skulle få en til at vælge en erhvervsuddannelse. Hvordan skulle børn og unge få lyst til at blive tømrer, bager, industritekniker, klejnsmed, vvs'er eller murer, når stadigt færre har forældre eller andre familiemedlemmer med en erhvervsuddannelse?

Efter at erhvervsuddannelserne længe har rangeret lavt på den politiske dagsorden, er de i de senere år virkelig kommet i fokus. Alligevel går det den forkerte vej. Og så opstår der jo det problem, som en bramfri vvs-mester engang udtrykte det: "Hvis I ikke sørger for, at der bliver uddannet nogle flere af min slags, så må I skide i skoven om 20 år." Manglen på faglærte kan også blive en væsentlig hindring for den grønne omstilling og fremtidens bæredygtige teknologier.

Jeg har mit daglige virke i Den Gamle By, som i mange år har uddannet tømrere, murere, malere og snedkere. De senere år er vi også begyndt at uddanne kokke og gartnere. I øjeblikket har vi otte lærlinge, og der er plads til flere.

Vi gør, hvad vi kan for at gøre håndværket synligt for Den Gamle Bys gæster, som her kan gå i dialog med museets fagfolk eller blot se på og måske fascineres af de "kloge hænder", de møder her. For folk, der er mere vant til skærm og tastatur, er det tydeligvis noget helt særligt at opleve fagfolkenes håndelag og viden.

"Godt håndværk – også i fremtiden" var overskriften for Den Gamle Bys sommertema i 2022, hvor egne håndværkere med hjælp fra blandt andre forskellige erhvervsuddannelser, private virksomheder, unge talenter fra Skills og projektet "Boss Ladies" viste det gode håndværk frem.

Sammen med en håndværker kunne gæsterne også selv prøve at mure, håndsmede et søm eller lave forskellige træsløjdsaktiviteter, og både børn, forældre og bedsteforældre gik virkelig til den. Det var tydeligt, at mange aldrig tidligere havde haft et stykke værktøj i hænderne, og det var også tydeligt, at det for mange var en ny erfaring, at de rent faktisk kunne lave noget med deres hænder.

Som en del af håndværkstemaet viste vi desuden udstillingen "Godt håndværk" om fagstolthed før og nu. Udstillingen kan fortsat ses, og her kan gæsterne lege med forskellige håndværksteknikker, ligesom de kan se svendestykker og videointerviews med unge nyuddannede svende, der lyser af stolthed, når de fortæller om deres fag. I år kan man se helt nye svendestykker fra elektrikere, plastmagere, overfladebehandlere, industrioperatører, klejnsmede, ernæringsassistenter, gastronomer, datateknikere, tekniske designere og bygningskonstruktører.

En interviewundersøgelse af, hvordan publikum oplevede sommertemaet, viste, at Den Gamle Bys fokus på håndværk har givet 63 procent af de besøgende ny viden om håndværk, og 48 procent af de adspurgte har fået et mere positivt indtryk af håndværk.

En helt ekstraordinær gevinst var det, at en ung akademiker fik så meget blod på tanden, at han efter at have oplevet håndværkstemaet er gået i lære som gartner. Christopher hedder han, og han fortæller:

”Min hustru og jeg var inde i Den Gamle By, fordi vi havde set, de havde en gartnerweekend, som vi gerne ville opleve. Jeg er uddannet inden for erhvervsøkonomi og antropologi, men kontorarbejde var bare ikke noget for mig. Jeg savnede at kunne bruge både kroppen og hovedet. Efter gartnerweekenden kom jeg tilbage til Den Gamle By flere gange og fik mere information om faget og mulighederne. Det viste sig, at de godt kunne bruge en elev mere, så nu er jeg kommet i voksenlære her i Den Gamle By.”

Den Gamle By havde i forvejen en tømrerlærling, Joar, der oprindeligt er universitetsuddannet historiker med speciale i historisk byggeri. I en lille udstilling med lærlingeportrætter begrundede han om sit utraditionelle karriereskift:

”Byggeri er fedt, at skabe rammerne om de liv, vi lever. Og så kan jeg godt lide at bruge mine hænder. Træ er bæredygtigt, det er fremtidens byggemateriale. Jeg vil gerne bidrage til den grønne omstilling, og tømrerfaget er helt klart et sted at tage fat. Restaurering og bevaring frem for nedrivning og nybyggeri er jo noget af det mest bæredygtige. Jeg vil gerne bevare nogle af de huse, der ellers ville blive revet ned. Og bygge nye huse, som er gode og rare at bo i og ikke belaster planeten unødigt. Jeg overvejer at blive selvstændig og nyde den frihed at kunne vælge interessante projekter selv i en blanding af både spændende byggeprojekter, undervisning og formidling.”

Begge lærlinge er netop eksempler på gode rollemodeller, der kan give Den Gamle Bys gæster ny viden og inspiration om håndværk og erhvervsuddannelser. Og det samme gælder de nyudlærte, der vises frem i udstillingen med svendestykker.

Danske håndværkere har tradition for stor faglig kunnen. De er alsidige og kan improvisere. Det grunder sig på en uddannelse og fagstolthed, som har rødder helt tilbage til laugtiden før midten af 1800-tallet.

I Danmark medførte de moderne tider nemlig ikke så stort et brud, som det var tilfældet i mange andre lande, hvor man i dag har kortere og mere enstrengede håndværksuddannelser. Nytænkning, design og udvikling forudsætter materialekendskab, håndelag og evnen til at finde løsninger.

Det gode håndværk har en stor del af æren for meget af det, som Danmark er berømt for på verdensplan. Tænk bare på dansk teknologi, møbeldesign og madkunst, som næppe ville have den kvalitet, hvis ikke det grundede sig på håndværksmæssig viden og erfaring. Håndværksmæssig specialviden er også en vigtig forudsætning for en fornuftig vedligeholdelse af de meget store dele af vores fysiske omgivelser og bygningskulturarv, som har årtier, ja, måske århundreder på bagen.

For nogle uger siden fandt den årlige uddeling af medaljer til unge nyuddannede håndværkere i Østjylland sted. En række organisationer står bag dette helt særlige arrangement i Aarhus Rådhus’ smukke byrådssal, som gav en ceremoniel ramme, hvis betydning ikke bør underkendes. Der var danske sange ved Akademisk Kor, der var taler, og borgmester Jacob Bundsgaard (S) overrakte medaljer og gav håndtryk til de 23 svende, der repræsenterer en bred palet af fag. Deres øjne strålede, når de med lige dele benovelse og stolthed modtog medaljer og gaver. En tilsvarende medaljeuddeling afholdes også på Københavns Rådhus, endda med kongelig deltagelse.

Naturligvis skal der også sættes ind over for det ganske alvorlige frafald fra erhvervsuddannelserne, så dem, der allerede har valgt en erhvervsuddannelse, faktisk også ender med at gennemføre den. Der skal være ordentlige lærepladser og nok af dem. Og der er behov for, at der også fra politisk hold investeres i bedre faciliteter og tidssvarende udstyr på erhvervsskolerne som påpeget af Lærlingeoprøret.

Men vejen frem er i høj grad også ceremonier og fejring, der giver stolthed og fællesskab. Og ikke mindst synliggørelse gennem rollemodeller, der kan inspirere både unge og deres familier til at se mulighederne i et svendebrev. For eksempel at det er muligt at skifte retning og blive håndværker, selv hvis man har en akademisk uddannelse ligesom Christopher og Joar. Vores resultater viser, at museer kan være med til at spille en rolle i at udbrede positive historier om håndværk og erhvervsuddannelser. I Den Gamle By er vi stolte af at være med.