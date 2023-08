Kronik: Kristne stemmers modstand mod aktiv dødshjælp er problematisk

En af de mest berømte artikler nogensinde om aktiv dødshjælp blev skrevet af filosoffen Philippa Foot i 1977. Artiklen bidrager med en væsentlig forståelse til debatten om aktiv dødshjælp, der endnu mangler at blive afdækket i den aktuelle debat.

Foot var en af de største filosoffer inden for det, der kaldes for den dydsetiske genkomst. Dydsetikken – hvis udvikling både bygger på antikkens græske filosofi og middelalderens kristne teologi – handler om, at den rette måde at handle på ikke afgøres af, hvad der er vores pligt, eller hvad der er nyttigt, men om, hvad der kræves af karakterdyder såsom mod, vedholdenhed, gavmildhed og så videre.

Foot argumenterede for, at der findes situationer, hvor aktiv dødshjælp er en dydig gerning, og situationer, hvor det er svært ikke blot at anse aktiv dødshjælp som tilladelig, men at det er

decideret moralsk påkrævet.

Flere sognepræster har udtrykt skepsis over for aktiv dødshjælp, og Foots argumenter er relevante at overveje for dem, da hendes argumenter er baseret på dyder, der er essentielle for kristendommen. Hendes argumenter viser, at det ligefrem kan være imod kristne værdier at modsætte sig aktiv dødshjælp.

Foots artikel handler ikke om, hvorvidt aktiv dødshjælp generelt set bør legaliseres. Den handler om, hvornår den enkelte aktive dødshjælpshandling er etisk forbudt, tilladelig eller krævet. Hendes argument kombinerer begreberne nytte, pligt og dyd, og hun skriver, at de eneste tilfælde, hvor det er relevant at hjælpe nogen med at dø, er, når døden er ”nyttig” – altså når den er et gode for den, der skal dø.

For at aktiv dødshjælp overhovedet kan være etisk forsvarlig, skal døden være et gode, og for at afgøre, hvornår noget er et gode, bringer Foot dyderne retfærdighed og barmhjertighed i spil.

Retfærdighed handler om at gøre det gode, som vi skylder vores næste. Barmhjertighed handler om at gøre det gode for vores næste, uagtet om det er noget, som vi skylder vedkommende eller ej.

De to dyder kan overlappe. Hvis vi nægter nogen det, som vedkommende både har behov for og har ret til, er vi både ubarmhjertige og uretfærdige. Omvendt kan vi være retfærdige uden at være barmhjertige, og barmhjertige uden at være retfærdige.

Foots spørgsmål er, hvornår aktiv dødshjælp er retfærdig, og hvornår den er barmhjertig. Dette spørgsmål vender konsekvenserne på hovedet i forhold til den almindelige debat, der jævnligt handler om, hvad der er godt eller dårligt for de svage eller de døende. Spørgsmålet om, hvorvidt vi handler dydigt eller ej, handler nemlig om os selv, for det er ikke kun de døende, det går ud over, hvis vi handler udydigt. Det vil være vanærende for os selv, hvis vi handler uretfærdigt eller ubarmhjertigt, og det vil være os, som fortsat skal leve, der har en menneskelighed, som kan sværtes til, hvis vi handler lastefuldt.

Barmhjertighed kræver, at vi handler for vores næstes gode, også selvom vi ikke skylder dem det. Det betyder, at vi godt kan nægte nogen aktiv dødshjælp, hvis vi kan se, at den syge eller døende vil se bedre tider. I dette tilfælde vil barmhjertigheden kræve, at vi nægter at hjælpe vedkommende med at dø af hensyn til hans (eller hendes) gode.

Omvendt er vi barmhjertige, når vi giver nogen aktiv dødshjælp for vedkommendes eget godes skyld. Og vi er både ubarmhjertige og uretfærdige, hvis vi hjælper nogen til at dø blot for vores eget godes skyld. Det betyder, at det kendte eksempel om at lade nogen dø, fordi vedkommende er til besvær, altid er moralsk forkasteligt.

Noget bliver retfærdigt, når vi gør det for vores næste, som vi skylder dem. Vi skylder alle at respektere deres rettigheder, og alle mennesker har en ret til livet, forstået som, at de har en ret til ikke at blive slået ihjel. Derfor er aktiv dødshjælp forbudt i de tilfælde, hvor den døende ikke har frasagt sig retten til at leve, mens man havde sin fulde fornuft til at udtrykke sig. Det udelukker aktiv dødshjælp i alle de tilfælde, hvor en døende ikke længere selv kan udtrykke et ønske om at dø.

Omvendt er det ikke uretfærdigt at give aktiv dødshjælp til den, der har frasagt sig retten til livet. Men da ingen har en ret til at blive slået ihjel, er det ikke uretfærdigt, hvis vi af barmhjertighed afholder os fra at give aktiv dødshjælp til dem, der beder om det.

Det vigtigste resultat af Foots analyse er, at når døden er et gode for en døende, og når den døende har frasagt sig sin ret til livet, så er det barmhjertigt og ikke uretfærdigt at give aktiv dødshjælp. Derfor bliver det dydigt at give aktiv dødshjælp, og det er lastefuldt ikke at gøre det. Det vil sige, at det ikke blot er tilladeligt at give aktiv dødshjælp – det er også moralsk påkrævet. Hvis vi ikke opfylder dette krav, udviser vi ubarmhjertighedens last.

Dette gør en kategorisk modstand mod aktiv dødshjælp problematisk for kristne stemmer, idet barmhjertighed som bekendt er en af kristendommens centrale dyder.

Nuvel, det er ikke al etisk ret, der er juridisk ret, og det er ikke al juridisk ret, der er etisk ret. Ovenstående medfører ikke, at aktiv dødshjælp bør gøres hverken helt eller delvist lovligt. Farerne herved er velkendte og substantielle.

Men det medfører utvetydigt, at så længe aktiv dødshjælp er kategorisk ulovligt, så handler vi med ubarmhjertighedens last, uanset hvilke årsager vi så ellers måtte have herfor. Jeg tvivler på, at jeg er den eneste, der finder tanken herom tyngende.

Men jeg vil slutte af med også at viderebringe en dydsetisk håndsrækning til dem, der er skeptiske over for aktiv dødshjælp. En anden berømt dydsetisk filosof, Rosalind Hursthouse, skrev i 1991 en berømt artikel om dydsetik og abort, hvor hun ligesom Foot bemærkede, at spørgsmålet om, hvorvidt en handling er dydig, er uafhængigt af, om handlingen er lovlig.

Hursthouse fremfører, at om en gerning er dydig eller ej, afhænger af, om den udføres med den rette attitude – altså de rette overvejelser og følelser. Det betyder for eksempel, at det er udydigt at få en abort uden at anse det som en alvorlig handling, der handler om liv og død. Hvis man ikke tænker på en abort som noget, der er mere alvorligt end at få en dårlig frisure (for nu at bruge Hursthouses eget eksempel), viser man koldhjertethed og en mangel på fornemmelse for hellighed – altså en ukrænkelighed eller storhed, der kræver den største respekt og ærbødighed. Det viser, kort fortalt, at man ikke elsker livet på rette måde.

Det kan fremføres, at når man giver aktiv dødshjælp, udviser man en manglende fornemmelse for livets hellighed, men omvendt kunne det være, at vi præcis holder livet helligt ved at bidrage til, at det stopper i tide.

Jeg tror selv mere på sidstnævnte, og uanset hvad, så er det ikke klart, at hellighed er et tilstrækkeligt godt forsvar til at retfærdiggøre ubarmhjertighed. Det er dog sikkert, at vi handler udydigt, hvis vi i vores overvejelser om aktiv dødshjælp ikke husker på netop livets hellighed på godt og ondt.