DR forsøger ihærdigt at gøre deres trosprogram provokerende, når de eksempelvis sammenligner tro med kødpålæg. Men religion er jo et brand - og det er til syvende og sidst ikke specielt provokerende

De fleste læsere vil givetvis have bemærket, at DR har åbnet det nye år med en række programmer, der, som det hedder i programomtalen, ”kigger på troen, som var den et produkt”.