Når imperier eller stormagter falder sammen, følger kaos og krig

I dag står de tre stormagter Rusland, USA og Kina over for en usikker fremtid, der måske vil bringe sammenbrud eller en delvis opløsning. Sker det, vil det for altid ændre verdensordenen, skriver den amerikanske forfatter og sikkerhedspolitiske ekspert Robert D. Kaplan