Når statslederen danser, ligner hun én, der for en stund ignorerer sit ansvar

Det kan forekomme sært ubehageligt at se en statsleder danse. Senest var det den finske statsminister, Sanna Marin, der lod sig filme, mens hun dansede rundt som del af et jetsetmiljø, hvor de smukke mennesker fester, mens verden derude for en stund må vente.

Jeg siger naturligvis ikke, at det var sådan, hun tænkte, men sådan kan det tolkes.