Psykolog: Vi er ved at skabe en generation af klimaangste børn

Vi må redde klimaet, det handler om vores børns fremtid, lyder det ofte i klimadebatten. Mens vi taler om, hvor galt det hele står til, gør vi børnene angste, fordi vi voksne ikke tager ansvaret på os, mener børnepsykolog Margrethe Brun Hansen

”JEG SÅ I FJERNSYNET for ikke så lang tid siden, at vi kun havde 80 år tilbage. Det skræmte mig lidt.” De dystre ord kommer fra Freja på 10 år, som var på vej til et klimaarrangement, da hun i sidste uge blev interviewet i børnenyhedsprogrammet ”Ultra Nyt” på DR. Selvom alt tyder på, at Frejas fremtidsudsigter for Jorden ikke holder stik, er hendes ord symptomatiske for, hvordan den følelsesladede klimadebat lader børnene i stikken, mener børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

For ni år siden viste en undersøgelse fra Børnerådet, at over halvdelen af alle børn af og til bliver nervøse, utrygge eller bange for klimaforandringerne. Ifølge børnepsykolog Margrethe Brun Hansen er børn i dag langt mere bange og frygtsomme end tidligere.

”Vi er i gang med at skabe en generation, der bliver angste, fordi vi voksne ikke tager ansvaret på os. Jeg synes, det er så forfærdeligt, at vi giver børnene angst og usikkerhed. Tænk sig som barn at vågne op og være bange for, at vi bliver oversvømmet, eller at der er kort tid tilbage.”

Men har vi ikke altid frygtet for fremtiden?

”Vi har altid givet frygt videre til vores børn, ja. Men der er sket en ændring. Dengang jeg var ung, var jeg utrolig bange for, at der kom krig igen. Jeg er født i 1948 og der var en utrolig angst for, at russerne ville komme og tage os. Den næste generation voksede op med angst for atombomber.

I dag fortæller vi vores børn, at Jorden kan gå under, at vandet vil fosse over vores huse, at bestemt mad er giftigt og at havene vil blive en stor suppe af plastic. Det nye er, at vi voksne inddrager børnene på voksenfod. Vi planter også en skyld hos børnene, at de er en del af forureningen.

Og så er der sket det, at vi voksne er blevet bange. Vi har ikke rigtig styr på vores følelser. Vi udstråler hjælpeløshed og fortvivlelse. Vi er ikke længere handlingsorienterede. Dengang jeg var barn, sagde de voksne, at de ville fikse problemerne. I dag står børnene og siger: Hvad vil I gøre? Vi glemmer at sige, at vi kan redde kloden. Så vi inddrager børnene, fordi vi selv er blevet bange.

Selvfølgelig sker der ændringer i klimaet, som kan gøre os bange. Men det bliver først rigtig farligt, når vi tvivler på, om vi kan handle på det. Jeg vil gerne have en debat om klimaet, uden at vi taler om dommedag.”

Så det største problem er, at vi inddrager børnene for meget?

”Ja. Det gør vi, når vi selv udstråler hjælpeløshed. Når vi siger: Åh nej, isen smelter, så vil barnet spørge: Hvad betyder det, mor? Mange vil svare: Så stiger vandene meget og lande vil blive oversvømmet. I stedet bør man gribe det an ved at sige, at heldigvis er det sådan, at vi har klimaråd og folk, der finder ud af, hvad vi skal gøre ved det. Der er folk, der tager sig af det. Vi skal være håbe

fulde og forklare børn, at problemer kan løses. Børn bliver let påvirket, og de er så afhængige af, at vi voksne udstråler, at vi har styr på det.