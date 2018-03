CEPOS-chef: Tænk hvis alle danskere skulle blive enige om at se én film

På den ene side sikrer staten, at borgerne kan få ydelser uafhængigt af egen betalingsevne. På den anden side begrænser staten borgernes frihed ved at gøre det. Det er velfærd uden frihed

ETISKE problemstillinger bliver interessante eller vanskelige, når det er nødvendigt at afveje forskellige hensyn over for hinanden. Det er ikke et etisk dilemma, om jeg skal elske min søn eller min datter. Det ene udelukker heldigvis ikke det andet.

Anderledes forholder det sig, hvis far, søn og datter skal beslutte, hvilken film de skal se i biografen: sønnens eller datterens favorit (faderens præferencer er aldeles irrelevante). Her kan man ikke gøre begge dele, fordi der enten ikke er penge eller tid til det.