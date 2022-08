Natasha Al-Hariri om tørklædeforbud: Det her er første skridt på en hæslig glidebane

Der er kommet en anbefaling fra kommissionen for "den glemte kvindekamp", som er nedsat af regeringen, om at forbyde tørklæder i grundskolen.

Kommissionen er klar til at forbyde alle religiøse symboler, for at opnå deres mål. Dagmarkors, kalotter, davidsstjerner, turbaner og tørklæder. Det her er første skridt på en hæslig glidebane, der potentielt kan ende med et forbud mod religiøse symboler for offentligt ansatte og sidenhen i det offentlige rum. Forslag som Socialdemokratiet historisk altid har været imod. Men som nu, meget passende, kommer lige op til et folketingsvalg. Det her er ikke et angreb på danske muslimer, men på vores alles religionsfrihed, som vi bryster os af, og som er en grundlæggende menneskerettighed for os alle. Hvad foregår der? Intet af det her er underbygget med tal, undersøgelser eller forskning. Men mavefornemmelser, livserfaringer og synsninger. Jeg vil ikke tage livserfaringerne fra nogen af dem. Men vores rettigheder kan ikke fratages på baggrund af fornemmelser. Hvor ville jeg ønske, at anbefalingen gik på at undersøge omfanget af, hvor stort problemet er, og hvordan man kommer det bedst muligt til livs.

Konsekvenserne for den brede befolkning bliver store og uoverskuelige, og i en tid hvor religiøst motiverede hadforbrydelser og -tale er noget, vi skal handle mere på, kan dette forbud være med til at legitimere mere hadtale og mere diskrimination, som vi ved foregår.

Vi skal bede om, at fagorganisationer, rettighedsorganisationer og ligestillingsforkæmpere melder sig på banen. Nu. Jeg benægter ikke, at der findes piger og kvinder, som er underlagt social kontrol, og som tvinges til at bære tørklæde mod deres vilje. Det kan ingen af os. Vi ved bare ingenting om, hvor mange det drejer sig om, og det er tvivlsomt, at et forbud vil virke efter hensigten. “Den glemte kvindekamp” er ikke glemt. Det er en komplet underminering af det ufatteligt hårde arbejde, der er blevet lagt for dagen i mange år, at kalde den dét.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det her er ikke kun et spørgsmål om kvindekamp længere, det er en grundlæggende rettighedskamp, som vi ikke må give køb på.

Natasha Al-Hariri er direktør for DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Dette indlæg er oprindeligt bragt på det sociale medie Twitter.