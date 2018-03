Nationalister bruger erindringslove til at konsolidere egen magt

Erindringslove er blevet et af de foretrukne redskaber for nationalistiske populister, der forsøger at konsolidere egen magt samt at anspore den meget fremmedfjendske nationalisme, der engang udgjorde grobunden for holocaust

EN KONTROVERSIEL lov, som for nylig er vedtaget af det regerende Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS) i Polen, har tiltrukket sig enorm opmærksomhed over hele verden på grund af lovens kriminalisering af udtryk som for eksempel ”polske dødslejre”.

Men loven er tænkt som mere end blot et værktøj, der skal få folk til at overveje deres sprogbrug.

Loven fastslår, at man kan stå til en bøde eller op til tre års fængsel for ”offentligt og i strid med fakta” at tillægge det polske folk eller dets regering ”ansvar eller medansvar for nazisternes forbrydelser” eller ”andre forseelser”, der udgør forbrydelser mod freden, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser.

Sandt er det, at ”nazistiske forbrydelser” blev begået af nazisterne, og polakker bør ikke beskyldes for dem. Skønt der var placeret nazistiske udryddelseslejre i Polen, er det ligeledes sandt, at de på ingen måde var polske. Men det er omtalen af ”andre forseelser”, der bør bekymre os.

Sandheden er, at de tyske troppers ankomst under Anden Verdenskrig mange steder i Østeuropa gav anledning til et øjeblikkeligt udbrud af morderisk antisemitisme. Mange jøder blev myrdet af deres naboer eller det lokale politi. Dette skete kun sommetider efter tysk ordre.

Selvom nazismen var katalysator for sådanne mord – som omfatter pogromer over hele det tysk-kontrollerede Europa, især i den østlige del – bør nazisterne så alene bære skylden for dem?

POLENS REGERING ER LANGTFRA den første til at indføre erindringslove med det formål at omskrive historiske fortællinger ved at kriminalisere visse udsagn om fortiden. Sådanne love eksisterer i omkring 30 europæiske lande samt i Israel, Rusland, Rwanda og Tyrkiet.

Love, der kriminaliserer benægtelse af holocaust eller af andre forbrydelser mod menneskeheden – den mest almindelige type erindringslov – blev først introduceret i 1980’erne og 1990’erne i vesteuropæiske demokratier, herunder Østrig, Frankrig og Tyskland, der var blevet impliceret i disse forbrydelser.

Hvad enten det er tilrådeligt eller ej at bruge strafferetten på denne måde, er der ingen tvivl om hensigterne hos dem, der står bag sådanne bestræbelser: at beskytte mindet om ofrene og samtidig at anerkende fælles ansvar for samt anger over fortidens ugerninger.

Nogle østeuropæiske lande har ligeledes forbudt holocaustbenægtelse. Men de har også indført erindringslove, som hovedsagligt tjener det modsatte formål: at hvidvaske nationale fortællinger ved at fraskrive sig ansvaret for historiske grusomheder fuldstændigt, hvad enten det er Hitlers Tyskland eller Stalins Sovjetunionen. Polen indførte en sådan lov i 1998. Lignende normer findes i Tjekkiet, Ungarn, Letland og Litauen.

VED AT TILSLØRE DEN ROLLE, som de lokale befolkninger spillede i både nazistiske og kommunistiske forbrydelser, bidrager sådanne love til at fremme nationalistiske fortællinger, som kan vise sig meget praktiske for politikere, der søger at vinde folkelig opbakning.

For eksempel har Lov- og Retfærdighedspartiet i Polen samlet betydelig støtte hos vælgerne, delvist takket være dets udnyttelse af historiske tragedier til politiske formål.

Der findes mere ekstreme tilfælde end det i Polen. I Rusland forbyder en lov fra 2014 enhver kritik af Stalins politik under Anden Verdenskrig. I Tyrkiet forbyder en lov fra 2005, at udryddelsen af armenierne under Osmannerriget kaldes for et folkedrab. Disse love adskiller sig grundlæggende fra erindringslovene i Vesteuropa, fordi de aktivt beskytter mindet om gerningsmændene til statsstøttede forbrydelser snarere end mindet om ofrene.

Selvfølgelig kan Tyrkiet, og især Rusland, næppe kaldes demokratier, og ingen af dem er medlem af Den Europæiske Union. Men Polen – og dets regering – beskytter nu aktivt mindet om de skyldige i forbrydelser mod menneskeheden, selvom de var individuelle borgere, ikke statslige embedsmænd, der handlede i deres regerings navn.

Det er ikke engang første gang, Lov- og Retfærdighedspartiet i Polen har forsøgt at indføre en sådan lov. I 2008 foreslog partiet en lov, der straffede ”bagvaskelse af den polske nation”, herunder beskyldninger om polakkers involvering i nazistiske og kommunistiske forbrydelser. Landets forfatningsdomstol kendte loven ugyldig af proceduremæssige grunde.

ERINDRINGSLOVE OPSTOD i Vesteuropas gamle demokratier som et middel til at fremme sandhed, fred og forsoning. Men i forsøget på at undgå fremtidige tragedier kan disse lande have skabt en farlig præcedens.

Nu er erindringslove blevet et af de foretrukne redskaber for nationalistiske populister, der forsøger at konsolidere egen magt samt at anspore den meget fremmedfjendske nationalisme, der engang udgjorde grobunden for holocaust.

Nikolaj Koposov er gæsteprofessor i russiske og østeuropæiske studier ved Emory University og forfatter til ”Erindringslove, Erindringskrige: Fortidspolitikken i Europa og Rusland”.