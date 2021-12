Nedsmeltningen af The Beatles var uundgåelig. Musikerne endte mere optaget af sig selv end gruppen

En ny dokumentar viser, hvordan The Beatles krakelerede. Musikken blev til et individuelt anliggende for hver af dem, da de holdt op med at give koncerter. Et orkester, der ikke længere spiller live, mister fornemmelsen for hinanden, skriver Johannes Andersen, som er samfundsforsker og aktiv musiker