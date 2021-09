Sognepræst Kristian Bøcker skrev i klummen "Kirkeligt set", at kirkelige kredse må holde igen med krænkelsesparatheden. Sognepræsten, Maria Louise Odgaard Møller, mener, at man skal passe på med at bruge "krænkelsesparathedskortet"

Nej, Kristian Bøcker: At være kritisk er ikke det samme som at være krænkelsesparat

Jeg læser altid med stor fornøjelse, hvad sognepræst Kristian Bøcker skriver. For det meste er jeg også enig med ham. Men i klummen ”Kirkeligt set” den 11. september mener jeg, at Bøcker er på afveje, når han sidestiller det at være kritisk med at være krænkelsesparat. Jeg mener, man skal være varsom med at smide ”krænkelsesparathedskortet”, da det i sidste ende kan forhindre en fri og levende debat og kritisk stillingtagen til de til enhver tid siddende magthavere.