Nick Hækkerups frihedsbegreb blev kaldt "bizart": Vi har et frihedsproblem, hvis folk ikke er trygge

Når man snakker om frihed, må man også snakke om, hvad man er fri til. Trygheden er forudsætningen for frihed, og derfor skal regeringen arbejde for at skabe større tryghed, skriver justitsministeren i et debatindlæg.

Den 21. januar 2022 havde professor Per Øhrgaard et indlæg i Kristeligt Dagblad om frihedsbegrebet. Det var på mange måder et interessant indlæg, men jeg studsede over, at Øhrgaard kalder min fortolkning af frihed for bizar.

Det ærgrer mig naturligvis, at mine overvejelser om frihedsbegrebet i professor Per Øhrgaards indlæg uden nærmere argumentation bliver afskrevet som bizarre. Det mener jeg naturligvis ikke, de er.

Når jeg som justitsminister taler om frihed, taler jeg grundlæggende om sammenhængen mellem frihed og tryghed. Vi kan ikke bare tale om frihed som frihed fra tvang, frihed fra undertrykkelse eller frihed fra unødig indblanding. Vi er også nødt til at tale om, hvad mennesker er frie til. At vi er frie til at gå alene hjem om natten, frie til at gå på gaden, og frie til at ytre os. Alt dette forudsætter, at vi som mennesker kan være trygge. Det er derfor, jeg mener, at tryghed og frihed hænger uløseligt sammen.

Hvis jøden ikke kan bære sin kalot på Nørrebro uden at bekymre sig om sin sikkerhed, så har vi ikke kun et tryghedsproblem. Så har vi også et frihedsproblem. Nick Hækkerup

Hvis mennesker ikke er trygge, er de heller ikke frie. Hvis ikke den homoseksuelle kan gå hånd i hånd med sin kæreste uden at bekymre sig om tilråb eller ligefrem overfald, hvis ikke den enlige mor kan gå trygt uden for døren i sit almene boligselskab, eller hvis jøden ikke kan bære sin kalot på Nørrebro uden at bekymre sig om sin sikkerhed, ja, så har vi ikke kun et tryghedsproblem. Så har vi også et frihedsproblem.

Det er baggrunden for, at regeringen har iværksat tiltag for at øge kameraovervågningen de steder, hvor der er utrygt – for eksempel i nattelivet. Kameraer er et af flere redskaber til at skabe større tryghed og dermed også frihed for borgerne. Vi har også netop præsenteret en handlingsplan mod antisemitisme, som skal sikre, at danske jøder kan leve frit i Danmark uden frygt for at blive chikaneret.

Vi kan kun være trygge og dermed frie, hvis vi har nogle fælles spilleregler, som vel at mærke også bliver overholdt, hvis politiet passer på os, og hvis vi kan komme efter forbryderne, retsforfølge og straffe dem. Det er alt sammen noget, vi til daglig tager for givet, men som bidrager til, at vi kan være trygge og frie, når vi færdes i det offentlige rum. Det, synes jeg egentlig ikke er ”bizart”, men blot udtryk for sund fornuft.