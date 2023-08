Nikolaj Bøgh: Forkert at returnere fjerkappen til Brasilien. Det bør ikke ske igen

En bølge af repatrieringssager rammer de gamle europæiske museer i disse år, og heller ikke i Danmark undgår vi kravet om, at genstande skal tilbageleveres til deres oprindelseslande, der typisk er tidligere kolonier, som hævder, at de er blevet berøvet deres historie på uretmæssig vis.

Indtil nu har de danske museer været ret afvisende i forhold til at imødekomme krav om tilbagelevering af genstande. Heldigvis. For i sidste ende risikerer kravet at tømme Europas etnografiske samlinger for væsentlige genstande. Verden vil blive kulturelt fattigere, hvis vi ikke længere kan opleve spændende kulturarv fra andre dele af verden. Som oftest er det også blevet en vigtig del af genstandenes historie, at de gennem måske århundreder har indgået i en bestemt museumsmæssig sammenhæng.

Nu er der imidlertid kommet den første markante danske repatrieringssag, selvom Nationalmuseet har forsøgt mange mærkelige krumspring for at bortforklare, at det netop er sådan en, vi står over for, og som er blevet behandlet i dybeste hemmelighed, før beslutningen blev endeligt truffet.

Det drejer sig om tilbageleveringen af en meget fin og velbevaret fjerkappe fra en brasiliansk indianerstamme, som alle indtil for få år siden mente var uddød. Kappen var oprindeligt en del af de enevældige kongers kunstkammer, hvor vi ved, den i hvert fald befandt sig i 1689.

Kunstkammeret rummede omfattende samlinger inden for mange områder og danner grundstenen i en række af de vigtige danske museumssamlinger i dag. Det repræsenterede et meget interessant globalt udsyn og var i virkeligheden udtryk for en oplysningstanke, 100 år før oplysningstiden egentlig begyndte.

Kunstkammerets etnografiske samling, som er verdens største fra 1600-tallet, og som i 1841 dannede grundlag for skabelsen af verdens første etnografiske museum, er internationalt berømt, og kunstkammerets centrale rolle i den danske museumstradition har givet dets centrale genstande, herunder fjerkappen, prædikatet ”enestående national betydning”.

Alligevel er kappen snart på vej til Brasilien, angiveligt som en håndsrækning til genopbygningen af nationalmuseet i Rio de Janeiro, som blev ødelagt i en brand i 2018 efter års komplet uansvarlig mangel på vedligeholdelse og omsorg for brandsikkerheden.

I virkeligheden er der dog også mange andre mystiske lodder i vægtskålen, og i Nationalmuseets egen pressemeddelelse om overleveringen refereres der også til den angiveligt store religiøse betydning af kappen for tupinambá-stammen. På dunkel vis viste det sig for få år siden, at stammen alligevel ikke var uddød, og stammen fik blandt andet ny fremdrift, efter at kappen var udlånt til et museum i Sao Paolo i 2000.

Uanset hvad er det forståeligt, at Brasilien gerne vil have kappen tilbage, men den er og bliver fortsat en vigtig del af dansk kulturarv også efter at have været en del af samlinger i Danmark gennem mere end 330 år, hvor vi har passet godt på den og sikret, at den fortsat eksisterer, hvad den med sikkerhed ikke ville have gjort, hvis den var blevet i Brasilien.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Mod) har tilsyneladende uden videre blåstemplet indstillingen om at udskille fjerkappen permanent fra Nationalmuseets samlinger, og det burde han ikke have gjort.

De enevældige konger kunne indsamle, hvad de ville til deres kunstkammer, men i dag er samlingerne det danske folks ejendom, og der bør være en demokratisk samtale om, hvordan vi forvalter dem.

Den samtale har Nationalmuseet saboteret med dets tys-tys-fremgangsmåde i forhold til fjerkappen – naturligvis fordi museet godt vidste, at det var problematisk at udskille en så vigtig genstand, som i dag også er en del af dansk kulturarv.

Derfor burde kulturministeren som den politisk ansvarlige have trukket i bremsen og som minimum gjort det principielt meget vigtige spørgsmål til genstand for en demokratisk drøftelse.

Heller ikke Kulturværdiudvalget, hvis opgave det ellers netop er at sikre, at vigtige danske kulturværdier bliver i Danmark, har tilsyneladende løftet et øjenbryn over, at en genstand, der er klassificeret som havende enestående national betydning, nu forlader Danmark.

Fjerkappen er nu tabt for Danmark, men vi bør lære af forløbet og forhindre, at noget lignende gentager sig. Det er som minimum noget, der bør diskuteres og ikke besluttes i dunkle sammenhænge efter uklare retningslinjer.

Nikolaj Bøgh (K) er rådmand i Frederiksberg Kommune.