Nixon og Mao indledte partnerskab for 50 år siden. Nu er Kina og USA's forhold på frysepunktet

storpolitik | I denne måned er det 50 år siden, USA og Kina indgik historisk alliance, men siden er de to lande for alvor kommet på kollissionskurs. Det har været med til at skubbe Kina og Rusland tættere på hinanden i en ny alliance, men Vesten holder nøje øje med Kinas reaktion på den russiske invasion i Ukraine