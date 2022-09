Nøglen til godt samarbejde i kirken? Lær hinanden at kende

Den seneste tid har været præget af en meget hård debat om samarbejdet mellem tre grupper i folkekirken: præster, menighedsråd og personale. Derfor vil jeg her fortælle lidt om, hvordan jeg/vi i nogle mindre landsogne i Sydvestjylland bevarer og styrker det gode samarbejde mellem de tre grupper.

Da jeg blev ansat, indførte jeg kaffemøder med personalet. Vi mødtes gerne i præstegårdens stue, hvor vi spiste morgenbrød sammen, drak kaffe og te og snakkede om livet i kirken, de enkeltes projekter, arbejder og udfordringer, og vi fik en fri tone og en uhøjtidelig måde at få talt (ud) om tingene. Selvom der foreligger en kort dagsorden, kommer vi gerne omkring mange andre ting, og det har været guld værd for mig at vide, hvor personalet står i de forskellige spørgsmål, sager og forhold.

Personalet gjorde mig også klart, at deres arbejdsområder ikke var åbne for præstens indblanding, og det havde jeg ingen problemer med. Personalemøderne er desuden blev krydret med en årlig studietur for personale, præst og menighedsrådenes kontaktpersoner for netop at styrke den sociale kapital og lære mere om hinandens fagområder.

Den frie måde at drøfte tingene på blev jeg desuden oplært og bestyrket i ved de to menighedsråd, der havde kaldet mig til embedet. Som præst er man født medlem af menighedsrådet. I vore menighedsråd er der heldigvis kultur for og vilje til at tale tingene igennem og få snakket om de små ting, inden de bliver til større konflikter. Naturligvis i god tone for som landsbypræst og landsbymenighedsråd kommer man til at møde hinanden mange gange i mange sammenhænge, og det ville være ødelæggende for et sogn, hvis der opstod en strid, ingen ville tale sig til rette om.

Et nøgleord er kompromis, og vi har opnået det bedst gennem god dialog, hvor synspunkter og argumenter blev fremlagt og en afgørelse truffet – ved afstemning, om nødvendigt. Menighedsrådene samt personale og præst tager årligt på en studietur med indlagt socialt samvær. Jo bedre vi lærer hinanden at kende, desto bedre kan vi samarbejde.

Når man samarbejder via dialog og kompromiser, kommer man længst. Ingen har ret i alt, men alle har ret i noget, og den demokratiske form, som menighedsrådsmodellen i høj grad bygger på, kan ikke overleve uden den frie og respektfulde samtale.

Det gode samarbejde mellem folkekirkens tre interessegrupper bunder i en vilje til samarbejde. Hvor der er vilje, er der vej, men hvis der ikke er (vel)vilje, er der heller ingen vej til dialog eller et ønske om at løse den lille interessekonflikt, inden den bliver alt for stor.

Ole Witte Madsen er cand.theol. og kirkebogsførende sognepræst i Kongeåpastoratet.