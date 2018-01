Norges socialdemokrater er i knæ efter sag om sexchikane

Arbejderpartiets næstformand har trukket sig efter en sag om sexchikane, som ifølge kritikere har udstillet et parti i ledelseskrise. Partiets nye håb står for en klarere indvandrerpolitik, som flere stemmer i partiet mener er nødvendig

2017 VAR et annus horribilis for det norske arbejderparti, men partiets nedtur lader også til at sætte sine spor ind i det nye år. Arbejderpartiet (AP), der har stået for opbyggelsen af store dele af velfærdssamfundet, led et stort valgnederlag i september, og i weekenden måtte næstformand Trond Giske så trække sig efter en række anklager om sexchikane.