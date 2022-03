Norsk antropolog og bestseller-forfatter: “Det har aldrig været trygt at være Ruslands naboer”

Den russiske grænse har altid været i bevægelse, men i Kreml er de bange for, at den skal blive mindre, siger den norske forfatter og antropolog Erika Fatland. Hendes bog “Grænsen” er udråbt som en af de væsentligste bøger til at forstå Ukraine-konflikten