Norsk stjerneforfatter: Du skal elske den næste generation, som du elsker din egen

Det begynder at gå op for os, at gensidighedsprincippet også har en vertikal dimension: Du skal være mod næste generation, som du ville have ønsket, at forrige generation havde været mod dig. Så enkelt er det. Du skal elske din næste som dig selv. Det må selvfølgelig inkludere næste generation. Det må inkludere absolut alle, som skal leve på denne planet efter os.

Altså har vi ikke lov til at videregive en jordklode, som er mindre værd end den, vi selv blev givet at leve på. Færre fisk i havet. Mindre drikkevand. Mindre mad. Mindre regnskov. Færre koralrev. Færre plantearter. Færre dyrearter. Mindre skønhed! Mindre vidunder! Mindre herlighed og glæde!