Nu er løbet kørt for Kristendemokraterne - og reality-stjernen Sidney Lee

Godt for Isabella Arendt, at hun siger fra over for det politiske dødvande, hun oplevede. Mindre godt for Kristendemokraterne, skriver Jørgen Carlsen

Isabella Arendt kom flyvende ind på den politiske scene som "vikaren fra Himlen". Hun tog seerne med storm under den første partilederrunde før valget i 2019. Hun var et ungdommeligt og frisk pust hos Kristendemokraterne og varslede nye tider for et parti, der længe havde befundet sig på den forkerte side af spærregrænsen og havde svært ved at ryste støvet af sig. Det var lige ved at lykkes at få Kristendemokraterne tilbage på Christiansborg, men glippede så alligevel på målstregen.

Siden fik partiet så alligevel en repræsentant på tinge, da Jens Rohde tilbød sig som løsgænger, dog med den betingelse, at partiet skulle acceptere fri abort. Dette krav blev under indtryk af de seneste meldinger fra den amerikanske højesteret yderligere skærpet fra Jens Rohdes side. Nu skulle fri abort ophøjes til en universel menneskeret.