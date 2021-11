Nu skal pædofile kaldes "map". De vil nemlig være fri af fordomme

Pædofile har følelser, der (også) kan krænkes, mener Allyn Walker, som netop har udgivet en bog om pædofiles kamp for værdighed. Regningen for dét synspunkt kostede Walker dyrt

Det måtte jo komme før eller siden – i denne epoke, hvor alt skal sejle, kønsidentiteterne ikke mindst, og hvor det regnes for reaktionært og fordomsfuldt at hævde naturlige eller gudgivne forskelle og skranker. Det var kun et spørgsmål om tid, før nogen hævdede, at fordømmelsen af voksnes kønslige omgang med børn kan være krænkende. Vi må heller ikke være pædofilifobe.