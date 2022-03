Nutidens privilegerede ungdom er nødt til at vågne: Send de unge tilbage til kasernerne

Mange af nutidens unge har fundet sig til rette i en naiv tiltro til, at deres tilværelse altid ville være lige så fri og ubekymret, som den er i dag. Men frihed er et skrøbeligt gode, hvis ikke man er bevidst om den, skriver tysk redaktør

Jeg er årgang 1986. Og selvom det er med risiko for at blive stemplet som naiv eller historieløs, mener jeg stadig, at jeg kan gøre status over 1990'erne som en temmelig god, forholdsvis ubekymret tid.