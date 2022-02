Ny bog om Anne Frank bliver kaldt "forbryderisk" og "samvittighedsløs"

Anne Frank er for mange mennesker et symbol på nazisternes jødeforfølgelse. Nu skaber et forskerteam heftig debat med en ny bog, hvori de beskylder en jøde for at have forrådt hende. Nu frygter historikere, at bogen vil styrke antisemitismen